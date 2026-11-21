Deputada FederalTalíria Petrone é ameaçada de morte e violência sexual
Em nota pública, a deputada relatou ainda que, durante a última campanha eleitoral, recebeu pelo menos dez e-mails com ameaças diretas
Publicado: 21/11/2026 às 20:14
A deputada federal Talíria Petrone (Psol- RJ) recebeu ameaça de morte às vésperas do Dia da Consciência Negra, lembrado nessa sexta sexta-feira (20). (© Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)
A deputada federal Talíria Petrone (Psol- RJ) recebeu ameaça de morte às vésperas do Dia da Consciência Negra, lembrado nessa sexta sexta-feira (20).
Segundo a parlamentar, trata-se de ameaça explícita de morte, violência sexual e extermínio político, assinada por alguém que se diz representante de um partido neofascista.
Em nota pública, a deputada relatou ainda que, durante a última campanha eleitoral, recebeu pelo menos dez e-mails com ameaças diretas.
Ela ressalta que a violência política contra mulheres negras busca esgotar emocionalmente, impor estado de alerta permanente, ameaçar a família e tentar fazer com que recuem.
“Quando um extremista de direita me ataca com ofensas racistas, reivindica um movimento neofascista e descreve minuciosamente uma cena de violência sexual e assassinato em praça pública, ele não está apenas ameaçando uma pessoa. Ele está tentando enviar um recado coletivo para todas as mulheres negras que ousam existir na política, na democracia e no debate público.”
A parlamentar acrescenta que a resposta ao racismo, ao fascismo e à violência política de gênero é seguir firme, de cabeça erguida e ocupando cada espaço conquistado com muita luta.
Para a deputada, não é coincidência que esse ataque chegue justamente nesta data.
“O 20 de Novembro não é um feriado protocolar, é a marca histórica da resistência negra contra um projeto de país construído sobre a violência, a exclusão e a negação da nossa humanidade.”
Ela lembrou, na nota, que já foi obrigada a passar dois anos longe do Rio de Janeiro, o estado que a elegeu, saindo às pressas com a filha de colo. Isso porque, na ocasião, veio à tona um plano da milícia para executá-la.
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