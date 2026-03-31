O suspeito, de 41 anos, foi preso nesta segunda-feira (30), após ameaçar sequestrar, estuprar e matar crianças no bairro de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife

Homem é preso após fazer live ameaçando sequestrar, abusar e matar crianças em Jaboatão (Foto: Reprodução/redes sociais)

Um homem de 41 anos foi preso nesta segunda(30), após fazer ameaças de sequestrar, estuprar e matar crianças em Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

O suspeito foi identificado como Frederic Roger.

Segundo a polícia, as ameaças foram feitas durante uma transmissão ao vivo na internet. A prisão foi realizada por agentes do 6º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

“Eu vou pegar uma criança escondido na rua ou na praia. Vou trazer para minha casa, estuprar, matar e arrancar a cabeça dessa criança”, disse o suspeito em live.

De acordo com a corporação, vizinhos do suspeito o identificaram. Revoltados com o conteúdo das ameaças, foram até a residência dele com a intenção de linchá-lo.

Ao perceber a movimentação, o homem tentou fugir pulando o muro da casa de uma vizinha, mas acabou sendo localizado e detido pelos policiais.

A vizinha relatou que o suspeito já havia feito outras ameaças anteriormente, incluindo a intenção de invadir a casa dela e atacar, com uma faca, o companheiro, a filha do casal e até a cadela da família, da raça rottweiler.

Ainda conforme a polícia, o homem mantinha uma página com conteúdos de cunho sexual. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Prazeres, onde o caso está sendo investigado.

Após a prisão, populares retornaram ao imóvel do suspeito e atearam fogo no local. As chamas atingiram principalmente o primeiro andar da residência.

Durante a ação, a polícia apreendeu notebook e celulares, que devem passar por perícia e podem ajudar no aprofundamento das investigações.