Violência política: estudo registra 18 mortes e 379 casos em 27 dias

As eleições 2026 foram encerradas no último dia 25 de outubro (PAULO PINTO/AGÊNCIA BRASIL)

Pelo menos 18 pessoas foram mortas e outras 18 foram vítimas de atentados entre os dias 5 e 31 de outubro, período que compreendeu a campanha de segundo turno e uma semana após as eleições.

Os dados são de levantamento das organizações de direitos humanos Terra de Direitos e Justiça Global, divulgado nesta quarta-feira (11). Os registros mostram que dos 379 casos de violência política, 350 deles (92,3%) atingiram eleitores, militantes, equipes de campanha e comitês partidários em 27 dias.

Segundo a coordenadora de Incidência Política da Terra de Direitos, Gisele Barbieri, a pesquisa evidencia que, em 2026, a violência política não se encerrou com o resultado das eleições e escalou de discussões políticas para ataques graves.

“A democracia exige segurança tanto para quem disputa o voto quanto para quem vai às urnas", afirmou.

Cidades menores



De acordo com os pesquisadores, houve uma mudança “significativa” nesse período eleitoral. Se, no primeiro turno, a violência política esteve mais concentrada em pessoas que disputavam cargos eletivos, no segundo turno, eleitores militantes passaram a ser as principais vítimas.

Violências contra candidatos caíram de uma média de 2,68 episódios por dia, no primeiro turno, para 1,07 no segundo. Já os casos contra eleitores, militantes e outros grupos subiram para quase 13 por dia.

Segundo o levantamento, municípios de pequeno porte (até 50 mil habitantes) concentraram 61% dos ataques com intenção letal e 12 das 18 mortes. Nessas cidades, 31% dos episódios de violência envolveram tiros, atropelamentos ou assassinatos. Nas cidades com mais de 100 mil habitantes, a proporção foi de 4%.

Um dos casos mais graves ocorreu na Terra Indígena Votouro, em Benjamin Constant do Sul (RS), onde três indígenas Kaingang morreram durante um conflito em 13 de outubro. O episódio ocorreu após trabalhadores indígenas serem dispensados de suas funções por terem participado de uma carreata de apoio ao presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Depois, um frentista foi morto a tiros e outros dois indígenas morreram durante uma ação do Batalhão de Choque da Brigada Militar. Na mesma data, 15 pessoas ficaram feridas. Ao todo, foram registrados 13 episódios de violência contra povos indígenas

Ameaças contra mulheres



A violência também atingiu parlamentares recém-eleitas e pessoas que já exerciam mandatos. Dos 29 episódios registrados contra candidaturas, mandatos e partidos, 14 tiveram mulheres como vítimas. Em sete deles, foram identificados componentes de gênero, como machismo, misoginia ou transfobia.

As ameaças de morte e de estupro contra a deputada federal eleita Ana Elisa, de 21 anos de idade, tiveram repercussão. Segundo a equipe da parlamentar eleita, as ameaças chegavam “a cada dois minutos” e eram acompanhadas de ataques racistas e machistas.

Providências necessárias



Para a pesquisadora Gisele Barbieri, o aumento da violência política neste ano exige respostas firmes das instituições brasileiras.

“As divergências ideológicas ou partidárias não buscam mais somente calar representantes políticos e candidaturas. Atingem, em grande proporção, cidadãos comuns no exercício da cidadania", destacou.

No primeiro turno, entre 16 de agosto e 4 de outubro, a pesquisa havia registrado 134 episódios de violência política contra pessoas candidatas ou eleitas. Já o levantamento do segundo turno mostra que as pessoas passaram a ser atacadas por manifestar publicamente suas posições políticas, mesmo sem ocupar cargos ou participar diretamente das campanhas.

Dos 242 registros de violência política difusa identificadas no segundo turno, 225 atingiram apoiadores do PT e de Lula, o equivalente a 93%.

Noite de violência



Conforme o estudo, os casos de violência cresceram entre o anúncio da vitória de Lula, no início da noite de 25 de outubro, e a madrugada do dia seguinte. Foram 54 episódios em 43 municípios de 16 estados.

A maioria envolveu pessoas que comemoravam a reeleição ou manifestavam apoio ao presidente. Em 13 ocorrências, os autores das violências identificados eram agentes do Estado, entre policiais militares, guardas municipais e um policial penal.

O levantamento contabilizou 32 agressões físicas, oito ameaças e 11 ataques com intenção letal, além de duas ofensas e um episódio de criminalização. Comemorações foram reprimidas, por exemplo, com balas de borracha, spray de pimenta e gás lacrimogêneo, além de disparos de arma de fogo, espancamentos e atropelamentos.

O estudo registra um caso em Campo Novo do Parecis (MT), onde um homem parou em frente a um bar, perguntou quem era petista e atirou contra os presentes. O investigador da polícia civil Emilson Ormond Souza, de 56 anos, morreu.

Em Mangueirinha (PR), um motorista embriagado furou um bloqueio policial e atropelou quatro pessoas que comemoravam a vitória de Lula. O militante Eliseu Pedrozo dos Santos morreu no dia seguinte.

A coordenadora da Justiça Global, Glaucia Marinho, ressalta que, diante da derrota nas urnas, extremistas usaram a violência para intimidar e punir quem votou em Lula ou manifestou apoio a ele. Isso colocou, no entender dela, a democracia em risco.

“Nos dias seguintes, a retaliação chegou aos locais de trabalho e ao comércio, com ameaças de demissão e listas de boicote”, afirmou.

Dias seguintes



Nos dias seguintes à apuração, houve mais casos de violência política. Na semana de 26 a 31 de outubro, foram registrados 101 episódios. Em 78 deles envolveram demissões, ameaças de demissão, incitação ao boicote ou listas de pessoas identificadas como eleitoras de Lula.

O levantamento identificou 14 demissões ou ameaças de demissão de trabalhadores, 27 manifestações públicas que incentivavam demitir ou boicotar eleitores do PT e 43 listas de comerciantes e profissionais que deveriam ser alvo de boicote.

Em Fortaleza (CE), por exemplo, uma fábrica de jeans demitiu ao menos 22 trabalhadores na manhã seguinte à eleição, após ameaças relacionadas ao posicionamento político dos funcionários. A Justiça do Trabalho determinou a reintegração de todos em 48 horas.

Até 29 de outubro, o Ministério Público do Trabalho havia recebido 3.754 denúncias de assédio eleitoral em 2026, superando as 3.373 registradas durante toda a eleição de 2022. Desse total, 1.459 denúncias chegaram nos três dias e meio seguintes à votação.