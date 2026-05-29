Preso por cárcere privado e estupro, homem ameaçou esquartejar mulher e filha em caso de denúncia

Suspeito foi preso nesta quinta-feira (28), após ser denunciado por estuprar a filha, de 17 anos, e manter a companheira, de 37, sob ameaças e cárcere privado, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife; as violências aconteciam há cerca de oito anos

Suspeito de estuprar e manter esposa e filha em cárcere privado durante 8 anos, é preso em Olinda (Reprodução/TV Guararapes)

O agricultor de 40 anos preso em flagrante em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, suspeito de abusar sexualmente da própria filha, de 17 anos, e manter a companheira, de 37, sob ameaças constantes e em cárcere privado, ameaçava “esquartejá-las com uma foice” caso o caso fosse denunciado à polícia. Segundo a denúncia, as violências aconteciam há cerca de oito anos.

A informação consta no boletim de ocorrência (BO) obtido pelo Diario de Pernambuco nesta sexta-feira (29). O caso registrado na Delegacia de Plantão da 7ª Seccional de Olinda, envolve uma adolescente e corre sob segredo de Justiça.

Segundo o documento, a Polícia Civil recebeu denúncias anônimas relatando episódios de abusos sexuais praticados contra a jovem dentro da residência da família, localizada no bairro de Jatobá.

As denúncias encaminhadas aos investigadores, incluíam imagens e vídeos do autor tocando as partes íntimas da própria filha, o que levou equipes da Delegacia de Rio Doce a seguirem até o imóvel para averiguar a situação.

Ao chegarem no local, os agentes encontraram a esposa do suspeito e a adolescente. Conforme registrado na ocorrência, ambas confirmaram os episódios de estupro contra a menor e ameaça contra a companheira, e relataram uma rotina marcada por medo e vigilância constante.

O boletim afirma que o agricultor utilizava ameaças de morte para impedir qualquer denúncia.

“Se fossem feitas denúncias, iria ‘esquartejá-las’ com uma foice”, relata um trecho do documento policial.

Ainda segundo a ocorrência, mãe e filha viviam praticamente isoladas dentro da residência e só podiam sair acompanhadas pelo suspeito.

“As vítimas viviam acuadas e confinadas na residência, em cárcere privado, num imóvel com dois compartimentos e um banheiro, de onde só saíam sob vigilância do acusado”, descreve o boletim.

A Polícia Civil informou ainda que outras três crianças menores de idade, sendo duas meninas e um menino, estavam no imóvel em condições consideradas vulneráveis.

Durante a ação, os agentes verificaram a situação denunciada e realizaram a prisão em flagrante do suspeito. Um aparelho celular também foi apreendido.

O suspeito foi conduzido à delegacia, onde foi autuado pelos crimes de estupro, ameaça e cárcere privado no contexto de violência doméstica e/ou familiar.

Após a prisão, as vítimas foram encaminhadas para atendimento e acolhimento por órgãos competentes. O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Pernambuco.

