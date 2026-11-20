Paulo Gonet, procurador-geral da República (Gustavo Moreno/STF)

A Procuradoria-Geral da República (PGR) vai estruturar um núcleo formado por pelo menos quatro integrantes da cúpula da instituição para analisar os relatórios da Polícia Federal (PF) encaminhados pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin. Os documentos citam quatro ministros do STF nas investigações do Caso Master por conversas com o ex-dono do banco, Daniel Vorcaro, ou outros investigados no caso.

De acordo com informações publicadas pela Folha de S.Paulo, investigadores apontam que a análise do material deverá exceder o prazo de 15 dias estipulado por Fachin, considerado insuficiente diante da complexidade do caso. Os documentos se referem aos ministros Alexandre de Moraes, Kassio Nunes Marques, Dias Toffoli e André Mendonça.

Os outros seis relatórios foram arquivados por Fachin e repassados aos respectivos gabinetes sem detalhamento adicional. Esses textos que apenas menções indiretas de terceiros aos membros da Corte sem indícios de irregularidades, segundo triagem prévia da própria PF.

Ainda segundo a reportagem, a equipe da PGR deve ser coordenada pelo procurador-geral, Paulo Gonet, e pelo vice-procurador-geral, Hindemburgo Chateaubriand. Também devem participar do grupo os subprocuradores-gerais Edílio Magalhães Teixeira e André de Carvalho Ramos.

Nos bastidores do Judiciário, conforme relata o jornal, havia a expectativa de que a própria presidência do STF realizasse um filtro inicial antes de acionar a Procuradoria. Fachin, contudo, decidiu enviar os quatro relatórios diretamente à PGR logo após uma reunião com o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.