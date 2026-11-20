Presidente do STF considerou que permanecem os riscos à ordem pública e às investigações sobre fraudes financeiras. Ex-banqueiro está detido desde março, suspeito de comandar organização criminosa

Acusado de crimes financeiros, Vorcaro está preso há oito meses (Reprodução/STF)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, decidiu manter a prisão preventiva do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, investigado na Operação Compliance Zero.

A decisão, tomada nessa quinta-feira (19), acompanhou o parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR), que não identificou excesso de prazo na detenção nem antecipação de pena. Vorcaro está preso desde 4 de março e permanece no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha.

Na avaliação de Fachin, os motivos que justificaram a prisão continuam válidos. O ministro destacou os indícios de que Vorcaro teria exercido papel central na estrutura investigada, com participação na coordenação e nas decisões da organização criminosa.

O ex-banqueiro foi indiciado pela Polícia Federal (PF) como principal responsável pelo grupo suspeito de envolvimento em fraudes financeiras relacionadas à tentativa de venda do Master ao Banco de Brasília (BRB).

O presidente do STF também mencionou elementos que apontariam para a captação irregular de recursos no mercado financeiro e a interlocução direta de Vorcaro com servidores do Banco Central. Conforme a decisão, o investigado teria acesso a informações institucionais e orientações estratégicas, além de manter contato com integrantes do núcleo responsável pelo monitoramento e pela obtenção de dados de interesse da organização.

Outro ponto considerado por Fachin foram os indícios de possíveis ações de intimidação contra concorrentes empresariais, ex-funcionários e jornalistas. A investigação também reúne suspeitas de que Vorcaro teria recebido informações antecipadas sobre diligências policiais. Para o ministro, esse conjunto de elementos demonstra que a liberdade do investigado poderia comprometer o andamento das apurações e a preservação da ordem pública.

Ao justificar a manutenção da medida, Fachin afirmou que a prisão preventiva permanece necessária para garantir a aplicação da lei penal e evitar interferências na produção de provas. O ministro também manteve a detenção do policial federal aposentado Marilson Roseno da Silva, apontado pelos investigadores como responsável pelo grupo conhecido como “Turma”, suspeito de atuar em ações de intimidação ligadas ao ex-banqueiro.

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