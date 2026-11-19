Quatro ações que contestam a constitucionalidade da nova legislação serão analisadas pelo Plenário em sessão virtual entre o dias 4 e 15

O gabinete de Moraes informou ainda que divulgou um relatório atualizado sobre as investigações e os processos relacionados ao 8 de janeiro (Wilton Junior / Estadão Conteúdo)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou para julgamento quatro ações que questionam a chamada Lei da Dosimetria. Os processos serão analisados pelos ministros em sessão virtual entre os dias 4 e 15 de dezembro.

As ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) são as de números 7.966, 7.967, 7.968 e 7.969. Todas contestam dispositivos da Lei 15.402/2026, que alterou regras relacionadas à dosimetria das penas.

A liberação para julgamento foi informada nesta quinta-feira (19) pelo gabinete de Moraes. Com a decisão, os processos ficam prontos para análise do Plenário do Supremo dentro do período definido para a sessão virtual.

A legislação questionada passou a ser chamada de Lei da Dosimetria por tratar do cálculo e da aplicação das penas. As ações apresentadas ao STF discutem se as mudanças promovidas pela norma estão de acordo com a Constituição.

O julgamento ocorrerá em meio às discussões jurídicas relacionadas aos processos dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 e nas investigações sobre a tentativa de golpe de Estado.

Na mesma comunicação divulgada nesta quinta-feira, o gabinete de Moraes informou que também disponibilizou uma versão atualizada do relatório sobre as investigações e os processos relacionados aos atos antidemocráticos e à tentativa de golpe.

A divulgação do documento ocorre enquanto o Supremo se prepara para analisar as quatro ações contra a nova legislação. O resultado do julgamento poderá definir a validade das regras questionadas e seus efeitos sobre os processos alcançados pela lei.