Nunes Marques diz que levará revisão criminal de Bolsonaro ao plenário do STF após 2ª turno
Ministro é relator dos pedidos de revisão movidos pela defesa do ex-presidente preso por tentativa de golpe de Estado
Publicado: 07/10/2026 às 15:41
Ministro do STF, Kassio Nunes Marques (Alejandro Zambrana/STF)
O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que só vai analisar a revisão criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após o segundo turno das eleições. Além disso, ele não pretende tomar uma decisão monocrática e deve levar o caso ao plenário. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (7), pela assessoria do ministro.
"O ministro Kassio Nunes Marques tem afirmado que não vai analisar o caso [revisão criminal do ex-presidente Bolsonaro] antes da eleição por considerar que isso pode interferir no processo eleitoral. Isso deve ser avaliado somente após o segundo turno, que não significa imediatamente depois, é preciso aguardar o processo estar concluso", diz a nota.
A nota ainda ressalta que Nunes Marques aguarda parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) no caso. "Quando estiver pronto para julgamento, o ministro pretende levar ao plenário, que é o órgão competente. E a data desse julgamento, se for a plenário presencial, depende do presidente do Supremo Tribunal Federal".
Nunes Marques é relator de dois pedidos de revisão criminal movidos pela defesa de Bolsonaro. O objetivo é anular a condenação do ex-presidente na Primeira Turma do Supremo por tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão e, atualmente, cumpre a pena em prisão domiciliar por motivos de saúde.
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