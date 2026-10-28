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Política
Trama golpista

Nunes Marques dá 10 dias para PGR se manifestar sobre revisão criminal de Bolsonaro

Ministro indicado por Jair Bolsonaro destacou que não tomará decisão monocrática e caso será levado ao plenário do STF

Estadão Conteúdo

Publicado: 28/10/2026 às 16:18

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Os ministros do STF, André Mendonça e Kássio Nunes Marques, indicados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)/Isac No?brega/PR

Os ministros do STF, André Mendonça e Kássio Nunes Marques, indicados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) (Isac No?brega/PR)

O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu 10 dias para a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestar sobre o pedido de revisão criminal movido pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentar um golpe de Estado no Brasil.

No dia 7 de outubro, a assessoria de Nunes Marques informou que ele analisaria o caso após o segundo turno das eleições. Indicado à Alta Corte pelo ex-presidente, que iniciou o cumprimento da pena agosto de 2025, o magistrado destacou que não pretende tomar uma decisão monocrática e deve levar o caso ao plenário.

"O ministro Kassio Nunes Marques tem afirmado que não vai analisar o caso revisão criminal do ex-presidente Bolsonaro antes da eleição por considerar que isso pode interferir no processo eleitoral. Isso deve ser avaliado somente após o segundo turno, que não significa imediatamente depois, é preciso aguardar o processo estar concluso", informou a assessoria na ocasião.

Veja também:

Bolsonaro , golpe de estado , Nunes Marques , Revisão Criminal , stf , Trampa golpista
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