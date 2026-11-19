Câmara cobra devolução de R$ 5,5 mil de Alexandre Ramagem por recebimentos indevidos durante mandato
Aviso dá 20 dias para que Ramagem entre em contato para devolver o valor ou apresentar defesa
Publicado: 19/11/2026 às 18:55
Ramagem fugiu para os Estados Unidos em setembro de 2025, mesmo com a proibição de deixar o País (Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)
A Câmara dos Deputados notificou o ex-deputado e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem (PL-RJ) para a devolução de R$ 5.597,39 referentes a "recebimentos indevidos" durante o mandato. A notificação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta-feira (19).
O aviso dá um prazo de 20 dias para que Ramagem entre em contato para devolver o valor ou para apresentar defesa. O não cumprimento ocasionará o encaminhamento do débito à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição na Dívida Ativa da União e demais medidas cabíveis, inclusive no âmbito judicial.
O Estadão tenta contato com o ex-deputado.
Ramagem fugiu para os Estados Unidos em setembro de 2025, mesmo com a proibição de deixar o País. Em novembro do mesmo ano, foi decretada sua prisão preventiva após a conclusão da sua condenação a 16 anos por participação na tentativa de golpe de Estado.
No início do ano, Ramagem chegou a ser preso pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE), mas foi liberado.
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