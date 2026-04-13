Alexandre Ramagem é preso pelo ICE nos EUA

Ramagem foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a uma pena de 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado

Alexandre Ramagem (Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA (ICE) dos Estados Unidos prendeu o ex-deputado federal Alexandre Ramagem nesta segunda-feira (13/4). A informação foi confirmada pela Polícia Federal à GloboNews.

Ramagem saiu do Brasil em setembro de 2025, após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Durante a investigação sobre a trama golpista, o ex-presidente da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) foi proibido pelo STF de sair do país. Segundo a Polícia Federal, Ramagem fugiu pela fronteira com a Guiana e embarcou para os Estados Unidos com passaporte diplomático, que não estava apreendido.

* Matéria em atualização

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