EUA expulsam delegado da PF por 'contornar pedidos de extradição' após prisão de Ramagem

O anúncio foi feito pela conta oficial do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental no Departamento de Estado

Alexandre Ramagem (Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

Os Estados Unidos decidiram determinar a saída do País do delegado Marcelo Ivo que, segundo as autoridades do país, tentou "manipular" o sistema de imigração", "contornar pedidos formais de extradição" e "estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos". O anúncio foi feito pela conta oficial do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental no Departamento de Estado.

O pedido de saída do país se deu depois do episódio da prisão pelo Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos (ICE) e posterior soltura do ex-deputado federal Alexandre Ramagem, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por golpe de Estado e que fugiu para os Estados Unidos.

A reportagem conseguiu confirmar com autoridades que se trata do delegado Marcelo Ivo. Já a Polícia Federal afirma ainda não ter sido comunicada. O Ministério das Relações Exteriores informou em nota não ter comentários a fazer neste momento.

O delegado Marcelo Ivo atua como oficial de ligação da PF brasileira em Miami desde agosto de 2023. Sua atuação é junto ao Departamento de Segurança Interna dos EUA, responsável por questões como imigração e terrorismo.

Ramagem compartilhou a publicação da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil no X (antigo Twitter). O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) ironizou a saída do delegado brasileiro do país. Em publicação no X, o Eduardo afirmou que a "Polícia Federal quis dar uma de malandra".

"O caso do Ramagem, que seria um caso de extradição, porque ele tem uma condenação injusta no Brasil, a Polícia Federal tentou driblar as autoridades americanas e tratar o caso como um caso de deportação por status migratório incorreto, que na verdade também não se configura porque o Ramagem está legal nos Estados Unidos e com pedido de asilo válido", afirmou.