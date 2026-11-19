Lula diz que fará live com Janones para explicar "coisas que estão acontecendo"
Transmissão com o deputado reeleito André Janones (Rede-MG) deverá acontecer no sábado (21), a partir das 10h
Publicado: 19/11/2026 às 13:51
Lula disse que fará uma "conversa com o povo brasileiro" (Ricardo Stuckert/PR)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que fará uma live com o deputado reeleito André Janones (Rede-MG) no sábado (21), a partir das 10h, para "fazer uma conversa com o povo brasileiro".
"Quero convidar todos os soldados do nosso exército. no sábado, a partir das 10h, vamos fazer uma conversa com o povo brasileiro eu e o general Janones. Uma conversa explicando as coisas que estão acontecendo desde que ganhamos a eleição e as coisas que vamos fazer para o futuro", disse, em vídeo divulgado nas redes sociais.
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