Crise na PF se agrava com cobranças a Andrei e apoio de Gilmar

Andrei Rodrigues é cobrado pelo ministro da Justiça a dar explicações sobre afastamento de delegados que elaboraram relatórios a respeito do envolvimento de ministros do STF com Vorcaro. Decano da Corte, Gilmar Mendes sai em defesa do chefe da Polícia Federal

Diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues (Lula Marques/Agência Brasil)

A crise em que está mergulhada a Polícia Federal, na condução do caso Master, escalou com a cobrança do ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, ao diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, para que esclareça a saída dos delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes de funções de chefia na Coordenação-Geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro. Em outra frente, o Congresso aprovou requerimento para ouvir Rodrigues a respeito da decisão (leia reportagem abaixo). Em contrapartida, o chefe da PF recebeu o apoio público do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os delegados Daniel Cola e Wedson Cajé participaram da elaboração de relatórios que reuniram informações sobre conversas do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, com ministros do STF. Os documentos, enviados ao presidente da Corte, Edson Fachin, referiram-se, porém, apenas a Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Kassio Nunes Marques. Entretanto, nas revelações feitas até agora sobre a investigação do Master, há citações, também, a André Mendonça e Luiz Fux.

Rodrigues determinou, então, que os pareceres fossem refeitos, para incluir informações de todos os magistrados da Corte citados em conversas mantidas pelo banqueiro com interlocutores. Além disso, os relatórios deveriam seguir as ordens de Fachin: conter "todas as menções encontradas, sem exceção", garantido, ainda, seu contexto e em "caráter estritamente descritivo".

Daniel Cola e Wedson Cajé foram comunicados sobre o afastamento das funções dois dias depois da apresentação dos relatórios. A Polícia Federal afirma que as alterações fazem parte de uma reestruturação administrativa.

Em nota após os afastamentos, a Associação dos Delegados da Polícia Federal (ADPF) manifestou repúdio à decisão, defendeu a autonomia das autoridades policiais para investigar e criticou o comando da corporação. "O episódio também evidencia, na avaliação da entidade, uma postura recorrente da atual direção da Polícia Federal, marcada por atos que contrariam princípios historicamente observados pela instituição, como o respeito à condução dos inquéritos por seus respectivos presidentes e o necessário distanciamento da gestão em relação à atividade de polícia judiciária", enfatizou.

Na semana passada, Rodrigues havia se desfiliado ADPF, depois de 24 anos como membro da associação. Ele estaria ressentindo com a falta de uma defesa incisiva da entidade quando foi afastado do cargo pelo ministro André Mendonça, do STF.

Decano do STF

Enquanto é cobrado pelo Ministério da Justiça e pelo Congresso, Andrei Rodrigues recebeu a solidariedade do ministro Gilmar Mendes. Em publicação nas redes sociais, o decano do STF enfatizou a independência das investigações da PF e defendeu a autonomia do diretor-geral para promover mudanças administrativas.

"Andrei Rodrigues, delegado de carreira que dedicou mais de duas décadas de sua vida ao Brasil, tem conduzido a Polícia Federal com integridade e independência. Sua postura republicana à frente da corporação dá a medida de seu caráter", escreveu no X.

Gilmar também relembrou o apoio manifestado por integrantes da cúpula da PF ao diretor-geral, em setembro, quando sua conduta foi alvo de questionamentos. Na ocasião, 11 dos 13 diretores da instituição vieram a público defender a atuação de Rodrigues, classificada pelo decano como "técnica, isenta e responsável".

Na publicação, o magistrado citou operações conduzidas pela PF nos últimos anos, entre elas a Carbono Oculto, que atingiu estruturas financeiras do crime organizado no setor de combustíveis, e a Unha e Carne, no Rio de Janeiro, voltada a agentes políticos e policiais ligados a facções criminosas e esquemas de lavagem de dinheiro. Segundo o decano, os resultados demonstram a capacidade da corporação de atuar com "destemor, firmeza e rigor técnico".

O ponto central da manifestação, no entanto, foi a defesa da prerrogativa do diretor-geral de realizar alterações na estrutura administrativa da instituição. "A autonomia da Polícia Federal precisa ser preservada, e isso inclui a competência do diretor-geral para promover mudanças administrativas legítimas, inspiradas no melhor interesse público", frisou.

Gilmar reforçou, ainda, a confiança na condução da PF e afastou dúvidas sobre a integridade de Rodrigues. "A trajetória de Andrei não deixa dúvida sobre a lisura de suas decisões de gestão. Registro meu apoio e meu reconhecimento pelos serviços que vem prestando ao país", arrematou.

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