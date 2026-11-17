A unidade, construída do zero, contou com um investimento de mais de R$ 1,5 milhão, segundo a gestão estadual

Delegacia de Polícia Civil de Calçado, no Agreste Meridional do Estado (Miva Filho/Secom)

A governadora Raquel Lyra entregou, nesta terça-feira (17), a nova Delegacia de Polícia Civil de Calçado, no Agreste Meridional do Estado. A unidade, construída do zero, contou com um investimento de mais de R$ 1,5 milhão, segundo a gestão estadual. Ainda segundo o governo de Pernambuco, a delegacia é a segunda entregue com o novo padrão, após a inauguração da unidade de Exu, no Sertão do Araripe, e integra um conjunto de 23 unidades a serem construídas no estado.

“Essa delegacia tem o mesmo porte da unidade já entregue em Exu. Das 23 unidades que estamos construindo, entregaremos mais três ainda este ano. Com esta, chegamos na 48ª Sala Lilás de Pernambuco e fizemos questão de incluir esse atendimento especializado em cada delegacia construída. São ações como esta, associada a tantas outras, que nos levam a fechar o melhor ano da segurança pública da história de Pernambuco”, afirmou Lyra.

A nova unidade conta com recepção, salas de atendimento, brinquedoteca, banheiros acessíveis, áreas de triagem e celas femininas e masculinas, além da Sala Lilás, ambiente reservado e humanizado para uma escuta qualificada e respeitosa durante o atendimento policial às mulheres.

Ainda conforme o Executivo estadual, os municípios de Moreno, Panelas, Araçoiaba, Iguaracy, Ibimirim, Bezerros, Casinhas, Riacho das Almas, Surubim, Venturosa, São José do Egito, Carpina, Amaraji, Bonito, Ribeirão, Abreu e Lima, São José da Coroa Grande, Vitória de Santo Antão, além do bairro da Macaxeira, no Recife, também receberão novas delegacias. No entanto, sem estimativas de datas.