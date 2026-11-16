Seção eleitoral (Rafael Vieira/DP Foto)

Cerca de 83,4% dos recursos destinados aos gastos de campanhas nas eleições gerais estaduais de 2026, para governador, vice-governador e deputados, é proveniente de financiamento público, composto pelo Fundo Eleitoral e Fundo Partidário, segundo dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e atualizados no último domingo (15). A porcentagem representa aproximadamente R$ 225 milhões de um total de R$ 270 milhões em despesas.

No somatório geral das despesas eleitorais, tanto mediante financiamento público quanto privado, o Partido Social Democrático (PSD), sigla da governadora reeleita Raquel Lyra, e o Partido Socialista Brasileiro (PSB), do ex-prefeito do Recife João Campos, estão no topo da lista, superando a marca de R$ 30 milhões em gastos e movimentação financeira totais cada um.

Ao todo, o PSD, de acordo com a prestação de contas lançada no TSE, acumula R$ 39,45 milhões, sendo R$ 30,16 milhões de recursos públicos e R$ 9,28 milhões privados. Enquanto o PSB apresenta R$ 35,15 milhões, sendo R$ 27,79 milhões de financiamento público e R$ 7,35 milhões privados.

Em seguida estão o Partido Progressista (PP), com R$ 30,43 milhões (R$ 28,35 milhões públicos e R$ 2,07 milhões privados), Partido Liberal (PL) com R$ 26,47 milhões (R$ 19,85 milhões públicos e R$ 6,61 milhões privados) e o Podemos com R$ 22,90 milhões (R$ 20,96 milhões públicos e R$ 1,93 milhão privado).

Na outra ponta do ranking, com os menores volumes de recursos e despesas declaradas nas eleições gerais do estado em 2026, aparecem siglas como o Mobiliza, com R$ 5,04 mil em recursos exclusivamente privados, e o Democrata (R$ 6,97 mil). Já partidos como Cidadania (R$ 79,98 mil), Democracia Cristã (R$ 356,53 mil), PCO (R$ 50 mil) e PSTU (R$ 64,70 mil) registraram suas prestações de contas com recursos exclusivamente mediante financiamento público, ou seja, Fundo Eleitoral e Fundo Partidário, sem nenhuma declaração de recursos de origem privada.

Prestação de contas

O prazo para prestação de contas referentes ao primeiro turno, conforme informações do TSE, foi de 5 de outubro a 3 de novembro. No caso de candidatos que disputaram o segundo turno, o prazo se encerraria no último sábado. Contudo, o prazo foi prorrogado pelo Tribunal para até esta segunda-feira (16). As datas são em conformidade com o calendário eleitoral, previsto na Resolução n.º 23.760/2026.

De acordo com a Lei nº 9.504/1997, art. 30, o julgamento das contas para quem foi eleito precisa ocorrer antes da diplomação. No caso dos eleitos em Pernambuco, a diplomação está prevista para 17 de dezembro de 2026. Caso as contas de campanha sejam desaprovadas pela Justiça Eleitoral, o candidato eleito não perde automaticamente o mandato nem fica inelegível de forma imediata.

Em alguns casos, as consequências legais variam conforme a gravidade das irregularidades e podem incluir desde a devolução de recursos, aplicação de multas até risco de inelegibilidade, caso seja comprovada irregularidade que configure improbidade administrativa, mediante decisão judicial irrecorrível.