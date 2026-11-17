Uma ala da esquerda classifica o projeto do governo de ajuste nas contas públicas, que pode aliviar os cofres em até R$ 60 bilhões, como "estelionato eleitoral"

Líder do governo, José Guimarães (Lula Marques/Agência Brasil)

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), José Guimarães, disse em coletiva para jornalistas nesta terça-feira (17) que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está unido a favor do projeto de lei complementar (PLP) do ajuste fiscal. A declaração ocorre em meio à cisão interna da esquerda, que Guimarães classifica como "absolutamente legítima".

"Nós estamos unificados. É ordem unida do governo. Vamos trabalhar para unificar as bancadas. Para nós, é absolutamente legítimo o debate interno que a esquerda está fazendo. O líder do PT está aqui. Eu não vejo... Só quem não conhece o PT é que não entende esses problemas que surgem, que a gente debate, que a gente articula, que a gente vota, mas a ideia é que hoje, daqui para a noite, a gente possa garantir a vitória.

Guimarães disse ainda que não há uma crise no governo e que divergências como a do debate do PLP são naturais da esquerda.

Uma ala da esquerda classifica o projeto do governo de ajuste nas contas públicas, que pode aliviar os cofres em até R$ 60 bilhões, como "estelionato eleitoral". Quem liderou a articulação da proposta quando ela foi aprovada no Senado foi o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, um nome técnico e fora da política. Nomes fortes do PT, como o deputado federal Lindbergh Farias (RJ) declararam publicamente suas críticas. Lindbergh, por exemplo, chegou a acusar Moretti de conduzir o tema de forma autoritária.

Em resumo, o projeto dá condições de mirar o centro da meta fiscal e entregar superávit de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2027 (o equivalente a R$ 73,2 bilhões). Para isso, ele poderá cortar despesas, cortar benefícios tributários, limitar compensações tributárias, mudar o cálculo do piso de gastos mínimos com a saúde e limitar os supersalários.

Para uma ala da esquerda, qualquer alteração feita na saúde é um "tesouraço". O grupo defende que as medidas serão adotadas às custas dos mais pobres e abrem margem para que o mercado conduza as discussões sobre a conduta fiscal do governo Lula 4.

Parte do mercado financeiro, porém, acha que as medidas ainda são muito tímidas e cobra medidas mais duras no corte de gastos para controlar o crescimento da dívida pública. Além disso, paira a dúvida se o pacote é temporário e terá eficácia limitada a 2027.