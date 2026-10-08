Campanha contra "tesouraço" de Flávio é a carta mais forte do PT para o 2º turno, diz analista

Segundo Ricardo Ribeiro, da 4Intelligence, o fim da escala 6x1 também poderá causar ruído favorável a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na reta final das eleições

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva (Miguel Schincariol/AFP)

O analista político da 4Intelligence, Ricardo Ribeiro, avaliou alguns fatores capazes de alterar o favoritismo de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno durante webinar nesta quinta-feira (8). Na sua avaliação, críticas ao "tesouraço" do candidato do PL é a carta mais forte da campanha petista e a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do fim da escala 6x1 poderá causar ruído favorável a Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"A discussão da PEC 6 por 1 tá avançando no Senado e ainda é incerto se ela será votada ou não. Se houver a votação, pode acontecer na semana que vem. É um item que potencialmente conta a favor do Lula. Mesmo se não houver a votação, a campanha do Lula vai explorar a ideia de que Flávio Bolsonaro trabalha contra a aprovação da PEC 6x1", disse.

Já a campanha contra o "tesouraço" prometido por Flávio, Ribeiro afirma "é a carta mais forte que a campanha do PT tem contra o Flávio Bolsonaro no segundo turno". "Também acho que pode ter alguma condição de afetar o desempenho do Flávio Bolsonaro no segundo turno. Mas a vacina para esse tipo de ataque é evidente, vai ser o Flávio Bolsonaro garantir claramente que não vai mexer com salário mínimo, não vai mexer com Previdência, não vai mexer com programas sociais", disse.

Um dos pontos que Ribeiro avalia não terem potencial de impactar no segundo turno é a mudança da comunicação da campanha petista: "O fato é que erros de comunicação em geral não são fatores realmente relevantes no resultado eleitoral", disse. Ele afirmou também que deve haver uma maior mobilização da militância petista, mas que não deve ter um impacto grande na mudança do favoritismo de Flávio, assim como ele avalia no caso de novas alianças políticas e institucionais.