A proposta é de autoria do deputado estadual Joãozinho Tenório (PSD). Em junho deste ano, o irmão do cantor, Zezé Di Camargo, teve a honararia aprovada na Casa de Joaquim Nabuco

Cantor Luciano Camargo (Divulgação)

A Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Participação Popular da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) discute, nesta terça-feira (17), durante reunião ordinária, a concessão do Título Honorífico de Cidadão Pernambucano ao cantor Welson David Camargo, mais conhecido como Luciano, irmão de Zezé Di Camargo. A proposta é de autoria do deputado estadual Joãozinho Tenório (PSD).

O Projeto de Resolução n.º 4068/2026 aparece no Diário Oficial do Poder Legislativo, desta terça-feira (17), como uma das pautas a ser discutida pela Comissão, que é presidida pela deputada Dani Portela (PT). A proposta de Joãozinho Tenório foi criada em abril deste ano. Conforme o texto da matéria, a concessão da honraria é um reconhecimento à "relevante contribuição à cultura brasileira" do cantor, como também "à sua estreita relação com o estado de Pernambuco ao longo de sua consagrada trajetória artística".

"A relação de Luciano com Pernambuco transcende o aspecto meramente profissional. Ao longo de décadas, sua música esteve presente nas trilhas sonoras de festas, celebrações e momentos marcantes da vida dos pernambucanos, integrando-se ao cotidiano cultural do Estado. Sua participação frequente em eventos locais reforça o intercâmbio cultural entre regiões e contribui para a difusão da música sertaneja no Nordeste, ao mesmo tempo em que valoriza o protagonismo pernambucano no cenário nacional de grandes espetáculos", diz trecho da proposta.

No texto, o parlamentar reforça que Pernambuco "desempenha papel estratégico na trajetória de artistas de renome nacional". "Diante do exposto, resta evidente que Luciano mantém uma relação sólida, duradoura e significativa com o Estado de Pernambuco, sendo justo e meritório o reconhecimento oficial por meio da concessão do Título Honorífico de Cidadão Pernambucano", salienta a justificativa do projeto.

A discussão da matéria na Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Participação Popular da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) não concede a honraria ao cantor. Na reunião prdinária, a proposição receberá um relator e parecer antes de seguir para votação final no Plenário da Casa.

Zezé homenageado pela Alepe

Em junho de 2026, a Alepe aprovou a concessão do Título Honorífico de Cidadão Pernambucano ao cantor sertanejo Zezé Di Camargo. O título foi proposto pelo deputado estadual Abimael Santos (PL). No projeto de lei, o parlamentar justifica o título ao artista, apontando a relevante "contribuição para a cultura brasileira", como também pela "forte ligação construída ao longo de décadas com o estado de Pernambuco".

Conforme a Resolução n.º 728, de 9 de agosto de 2005, disponível no site da Alepe, a concessão de Título Honorífico de Cidadão Pernambucano deve levar em consideração os relevantes serviços prestados ao estado de Pernambuco.

Ademais, para receber a honraria, a pessoa física deve atender aos seguintes requisitos: ter residência e desenvolver atividades habituais em Pernambuco por período superior a cinco anos em qualquer tempo e não ter sido condenada criminalmente ou responder a inquérito penal de qualquer natureza.

A honraria, segundo a resolução, tem o objetivo de "reconhecer e valorizar o trabalho de pessoas que, em qualquer área de atuação, desenvolvam atividades em prol do Estado de Pernambuco". A entrega da honraria é feita pelo presidente da Assembleia Legislativa ou pelo seu substituto legal, em reunião solene, conforme o regimento interno da Casa.