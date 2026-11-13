Priscila Krause recebe embaixador dos Países Baixos no Brasil e discute cooperação internacional

Vice-governadora Priscila Krause e o embaixador do Reino dos Países Baixos no Brasil, Aldrik Gierveld (Foto: Américo Nunes)

A vice-governadora Priscila Krause (PSD) recebeu, nesta sexta-feira (13), a visita institucional do embaixador do Reino dos Países Baixos no Brasil, Aldrik Gierveld, para discutir a possibilidade de cooperação em diversas áreas, como a gestão dos recursos hídricos, onde os holandeses são referência mundial no que diz respeito a engenharia e governança integrada.

A discussão dialoga com o compromisso assumido por Raquel Lyra (PSD) durante a campanha eleitoral deste ano, quando a chefe do Executivo estadual reforçou que o seu segundo mandato seria marcado por investimentos em obras de segurança hídrica, saneamento e ampliação do abastecimento. Raquel afirmou ainda que pretende ser reconhecida como a “governadora das águas”.

A reunião diplomática, realizada na sede da Vice-Governadoria, no Bairro do Recife, contou ainda com a presença do embaixador Lineu de Paula, chefe do Escritório de Representação do Itamaraty no Nordeste (ERENE), e da cônsul honorária dos Países Baixos no Recife, Annelijn W. van den Hoek.

A conversa abordou também a relação comercial entre Pernambuco e os Países Baixos, que figura entre os principais destinos da produção exportada do estado.O porto holandês de Roterdã atualmente é a principal porta de entrada de escoamento da fruticultura irrigada do estado, como manga, uva e limão, que representou 96,24% do total de US$ 102,42 milhões exportados para o país em 2026.



A passagem de Aldrik Gierveld por Pernambuco incluiu ainda a participação na palestra “Entre canais e mangues: Recife e os Países Baixos – 200 anos de Conexões por meio da Água”, na manhã desta sexta. O embaixador também terá encontros com representantes do Complexo Industrial e Portuário de Suape nos próximos dias.