Recife e Amsterdã debatem soluções para extremos climáticos durante REC’n’Play

Presidente do Instituto da Cidade Pelópidas Silveira (ICPS), Mariana Asfora (Marlon Júlio/DP)

A troca de experiências entre Recife e Amsterdã para enfrentar os desafios impostos pelos extremos climáticos foi tema de um debate realizado durante o REC’n’Play. O encontro, intitulado “Cooperação Internacional para Enfrentar Extremos Climáticos”, integrou as celebrações dos 200 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e os Países Baixos, comemorados em 2026.

Para a presidente do Instituto da Cidade Pelópidas Silveira (ICPS), Mariana Asfora, as histórias dos dois centros urbanos se cruzam desde o século XVII, a partir da ocupação holandesa em Pernambuco.

"Nosso primeiro momento de relação começou em 1630. Nós que trabalhamos com planejamento urbano entendemos que a quantidade de projetos que foram feitos durante o governo de Maurício de Nassau, que existem até hoje, é um feito impressionante. Os holandeses foram expulsos, mas essa herança das pontes, estradas e o aprendizado de crescer sobre as águas permanecem no Recife", pontua.

Durante a palestra, ela destacou que a troca de experiências entre o Recife e os Países Baixos é essencial para adaptar boas práticas e soluções à realidade local, com o objetivo de transformar a capital pernambucana de "uma cidade desenhada sobre a água em uma cidade que planeja com ela".

A secretária executiva do Programa de Requalificação e Resiliência Urbana em Áreas de Vulnerabilidade Socioambiental (ProMorar), Rachel Morais, enfatizou que a discussão sobre a relação da cidade com as águas norteou a elaboração do programa, idealizado em 2022, após as fortes chuvas que atingiram o Recife.

Voltado à melhoria das condições de habitabilidade de populações em situação de vulnerabilidade socioambiental, o ProMorar reúne obras de infraestrutura, soluções de drenagem e urbanização de comunidades. O programa conta com recursos de uma operação de crédito de R$ 2 bilhões junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

"O ProMorar não faz apenas o financiamento de infraestrutura, ele realiza a metodologia social que está por trás da questão. Nós mapeamos o território e realizamos a escuta dos moradores das áreas de risco, porque entendemos que a participação dessas pessoas é importante para o desenvolvimento dos projetos", destaca.

O embaixador do Reino dos Países Baixos no Brasil, Aldrik Gierveld, também participou do encontro. A professora da Royal Danish Academy, Taneha Bacchin, e a pesquisadora da TU Delft, Raquel Hädrich Silva, relataram experiências de cooperação entre os Países Baixos e o Rio Grande do Sul.