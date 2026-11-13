Ministro da Justiça defende enfraquecimento econômico de facções

Segundo ele, o enfrentamento ao crime organizado exige não apenas a responsabilização criminal de seus integrantes, mas também a identificação e o bloqueio das estruturas financeiras que sustentam suas atividades

Para o ministro, enfraquecimento econômico das facções é a principal estratégia no combate ao crime organizado (© TOM COSTA/MJSP)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César e Silva, defendeu como estratégia para combater o crime organizado o enfraquecimento econômico de facções criminosas.

O ministro se pronunciou durante o encerramento da 24ª Reunião Plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, nesta quinta-feira (12), no Rio de Janeiro.

Segundo ele, o enfrentamento ao crime organizado exige não apenas a responsabilização criminal de seus integrantes, mas também a identificação e o bloqueio das estruturas financeiras que sustentam suas atividades.

“A responsabilidade criminal é indispensável, mas, se os recursos e os mecanismos de financiamento permanecem intactos, a facção criminosa irá rapidamente recompor sua capacidade de atuação.”

Já o procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro (PGJ), Antonio José Campos Moreira, destacou a necessidade de enfraquecer o poder econômico das organizações criminosas e ampliar a integração entre União, estados e municípios.

O procurador explicou que a investigação patrimonial e a recuperação de ativos devem ocupar posição central nas estratégias de enfrentamento ao crime organizado, especialmente diante do poder financeiro das facções e de sua atuação para além das fronteiras estaduais e nacionais.

“A criminalidade não tem fronteiras. É local, interestadual e transnacional. O Estado tem que se organizar, tem que se integrar. A asfixia financeira deve ser o principal instrumento de combate à criminalidade organizada, porque permite diminuir o poder econômico dessas organizações e sua capacidade de corrupção”, afirmou Antonio Campos Moreira.

O governador em exercício do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto abordou os desafios impostos pela disputa territorial entre facções criminosas e a necessidade de garantir a presença do Estado nas comunidades.

A 24ª Reunião Plenária contou com representantes de instituições públicas e privadas para avaliar as ações desenvolvidas em 2026 e definir prioridades para o enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro em 2027.

Coordenada pela Secretaria Nacional de Justiça, a estratégia promove a articulação entre órgãos dos três poderes e de diferentes esferas de governo.