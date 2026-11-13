Lula é o político mais bem avaliado do Brasil, seguido por Nikolas, diz pesquisa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o político mais bem avaliado do país, com 49% de respostas positivas e 50% negativas (Crysli Viana/Divulgação)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o político mais bem avaliado do país, segundo a pesquisa AtlasIntel, com 49% de respostas positivas e 50% negativas ao presidente. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) é o segundo colocado da lista, com 47% de aprovação, contra 50% de desaprovação.

O levantamento, divulgado nesta sexta-feira (13), mostra um ranking sobre a imagem dos líderes políticos brasileiros.

O terceiro colocado na lista é o ex-presidente Jair Bolsonaro (47% têm imagem positiva dele, e 51%, imagem negativa), seguido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, (45% positiva, e 48% negativa).

Outros

A ex-primeira-dama Michelle também tem 45% da imagem positiva (e 44% negativa). Atrás dele está o ex-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (42% positiva, e 53% negativa).

A primeira-dama, Janja da Silva (35% positiva, e 55% negativa), ocupa a oitava colocação da lista divulgada pelo instituto de pesquisa.

Outros candidatos à Presidência em 2026 também foram incluídos na pesquisa. Ronaldo Caiado (38% positiva, 44% negativa) aparece em sétimo; Romeu Zema (33% positiva, 49% negativa), em nono; Augusto Cury (27% positiva, 42% negativa), em décimo; e Renan Santos (23% positiva, 53% negativa), em 12º.

O ex-candidato à vice-presidente Alfredo Gaspar (26% positiva, 39% negativa) foi o político com a maior quantidade de pessoas que não souberam responder, com 35% de indecisos. O ex-deputado aparece em 11º no ranking.

Os políticos com a pior avaliação de imagem entre os entrevistados foram os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (10% positiva, 72% negativa), e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (8% positiva, 71% negativa).