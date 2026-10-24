Atlas: Flávio tem 50,8% contra 49,2% de Lula; diferença cai para 1,6 ponto

Considerando o total de entrevistados, incluindo aqueles que pretendem votar em branco ou nulo e os indecisos, Flávio Bolsonaro registra 49,9% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 48,4%

Candidatos seguem na margem de empate técnico (Fotos: Pablo Porciuncula/AFP)

A última pesquisa Atlas/Bloomberg antes do segundo turno das eleições presidenciais, divulgada neste sábado (24), aponta Flávio Bolsonaro (PL) com 50,8% dos votos válidos, contra 49,2% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A diferença entre os candidatos é de 1,6 ponto percentual, configurando empate técnico dentro da margem de erro de um ponto percentual, para mais ou para menos.

O levantamento, divulgado na véspera da votação que definirá o próximo presidente da República, mostra uma redução da vantagem de Flávio em relação à pesquisa anterior do instituto. O candidato do PL oscilou 0,3 ponto percentual para baixo, enquanto Lula avançou na mesma proporção.

Na rodada anterior, Flávio registrava 51,1% dos votos válidos, contra 48,9% do petista. A diferença, que era de 2,2 pontos percentuais, caiu para 1,6 ponto na nova sondagem.

A redução também aparece quando os números são comparados à primeira pesquisa AtlasIntel após o primeiro turno, divulgada em 9 de outubro. Na ocasião, Flávio tinha 52,8% dos votos válidos, enquanto Lula aparecia com 47,2%, uma distância de 5,6 pontos percentuais.

Intenções de voto

Considerando o total de entrevistados, incluindo aqueles que pretendem votar em branco ou nulo e os indecisos, Flávio Bolsonaro registra 49,9% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 48,4%. A diferença é de 1,5 ponto percentual.

Os eleitores que declaram voto branco ou nulo ou não sabem em quem votar somam 1,7%.

Em relação à rodada anterior, Flávio oscilou 0,1 ponto percentual para cima, enquanto Lula avançou 0,8 ponto. Já o percentual de brancos, nulos e indecisos caiu 0,9 ponto percentual.

Os votos válidos excluem brancos, nulos e indecisos e correspondem ao critério utilizado pela Justiça Eleitoral para calcular o resultado oficial das eleições.

Sobre a pesquisa

O levantamento AtlasIntel/Bloomberg ouviu 4.990 pessoas em todo o país, entre os dias 18 e 23 de outubro, por meio da metodologia de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).

A pesquisa tem margem de erro de um ponto percentual, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06380/2026.