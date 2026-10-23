O supersábado das pesquisas: 11 levantamentos saem na véspera da eleição

Entre as sondagens eleitorais que serão divulgadas estão pesquisas da AtlasIntel, Datafolha e Quaest; número de entrevistados varia de 1,2 mil a 5 mil, e margens de erro vão de 1 a 3 pontos percentuais

Levantamentos foram registrados por diferentes institutos e variam em número de entrevistados, margem de erro e custo (Ed Alves/CB/D.A Press)

Onze pesquisas eleitorais estão previstas para divulgação neste sábado (24/10), véspera da eleição presidencial, que tem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa. Os levantamentos foram registrados por diferentes institutos e têm amostras, períodos de coleta e custos distintos. Entre os institutos que realizaram pesquisas estão AtlasIntel, Colectta, Datafolha, Futura/Apex, Gerp, Instituto Franca, MDA, Nexus/FSB/BTG, Palver, Quaest e Simplex.

O número de entrevistados varia de 1.200, na pesquisa da Simplex, a 5.000, nos levantamentos da AtlasIntel e da Palver. A margem de erro informada pelos institutos vai de 1 a 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A maioria informa nível de confiança de 95%.

Os custos declarados também apresentam diferenças. A pesquisa da Quaest é a mais cara entre as que tiveram valores informados, com R$ 570.108. Na sequência, aparecem Datafolha, com R$ 461.462,40, e Colectta, com R$ 263.458. O menor custo informado é o do Gerp, de R$ 15 mil.

A AtlasIntel, registrada sob o número BR-06380/2026, prevê entrevistar 5.000 pessoas entre 18 e 23 de outubro. O instituto informa nível de confiança de 95% e margem de erro de 1 ponto percentual. O custo declarado é de R$ 75 mil.

A Colectta, registro BR-05601/2026, prevê 3.000 entrevistados, com entrevistas nesta sexta-feira. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, e o nível de confiança estimado é de 95%. O custo informado é de R$ 263.458.

O Datafolha, registro BR-09540/2026, prevê 4.050 entrevistas entre hoje e amanhã. A margem de erro máxima prevista é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento tem custo declarado de R$ 461.462,40.

A pesquisa da Futura/Apex, registro BR-09726/2026, começou em 21 de outubro e termina no sábado. A amostra é de 2.000 entrevistados, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O custo informado é de R$ 160 mil.

O Gerp, registro BR-09327/2026, prevê 2.400 entrevistas entre 21 e 24 de outubro. O instituto informa margem de erro de 2,04 pontos percentuais e nível de confiança de 95,55%. O custo declarado é de R$ 15 mil.

O Instituto Franca, registro BR-04863/2026, realiza entrevistas entre 21 e 23 de outubro. São previstos 1.537 entrevistados, com margem de erro de 2,5 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O custo não consta nos dados fornecidos.

O MDA, registro BR-02136/2026, prevê 2.002 entrevistados entre 21 e 23 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%. O custo informado é de R$ 222.453.

A Nexus/FSB/BTG, registro BR-08234/2026, prevê entrevistar 2.000 pessoas entre 23 e 24 de outubro. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O custo declarado é de R$ 164.888,89.

A Palver, registro BR-01794/2026, prevê 5.000 entrevistas entre 22 e 24 de outubro. O instituto informa margem de erro de 3 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O custo é de R$ 30 mil.

A Quaest, registro BR-09158/2026, prevê 3.702 entrevistas entre 23 e 24 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%. O custo informado é de R$ 570.108.

A Simplex, registro BR-01823/2026, prevê 1.200 entrevistas entre 19 e 23 de outubro. O levantamento tem margem de erro de 2,8 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O custo declarado é de R$ 37.345.

* No segundo turno, o Diario de Pernambuco só divulgará as pesquisas realizadas pelos institutos Datafolha, Quaest e AtlasIntel.