Prefeito de Barreiros se retrata após expor médicos de plantão nas redes sociais

Na ocasião, Carlinhos da Pedreira (PP) expulsou os profissionais aos gritos, após encontrá-los na sala de descanso do Hospital Municipal Jailton Messias de Albuquerque

Carlinhos da Pedreira (PP), prefeito de Barreiros (Reprodução/ Instagram)

O prefeito de Barreiros, na Mata Sul de Penambuco, Carlinhos da Pedreira (PP), esteve na sede do Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe), na última quinta-feira (12), para se retratar após expor nas redes sociais dois médicos plantonistas do Hospital Municipal Jailton Messias de Albuquerque. O episódio ocorreu no dia 4 de novembro. Na ocasião, Carlinhos expulsou os profissionais aos gritos, após encontrá-los na sala de descanso da unidade de saúde.

No Simepe, o prefeito agradeceu o espaço e se desculpou pela exposição, salientando que a postura na unidade de saúde foi algo atípico. "Não é do meu feitio tratar ninguém mal, mas, como ser humano, errei. Estou aqui no sindicato para pedir desculpa, não só a eles, mas como a todos os médicos", iniciou.

Carlinho da Pedreira ainda ressaltou que estava assumindo um compromisso, enquanto gestor do município, de realizar um concurso público com vagas para médicos. "Quero também pedir a ajuda de vocês porque vamos encaminhar para a Câmara Municipal de Barreiros como fazer fiscalização para que episódios como esses, lamentáveis, não aconteçam mais", declarou.











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Relembre o caso

No dia 4 de outubro, o gestor municipal realizou uma fiscalização no Hospital Municipal Jailton Messias de Albuquerque. Durante a abordagem, registrada em vídeo e publicada nas redes sociais, Carlinho da Pedreira acusou os profissionais, um homem e uma mulher, de estarem namorando enquanto pacientes aguardavam atendimento.

No vídeo, também é possível ouvir pessoas presentes no ambiente manifestando apoio à atitude do prefeito. Diante da repercussão negativa, o prefeito publicou um novo pronunciamento, mas não mencionou que os médicos estariam namorando e afirmou que os profissionais estavam descansando durante o horário de atendimento ao público. Além disso, ele defendeu a fiscalização e a decisão de retirar os dois plantonistas do hospital.

Por nota, o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) manifestou repúdio à exposição pública dos médicos plantonistas pelo prefeito. No comunicado, a entidade afirmou que eventuais questionamentos sobre a assistência médica, o cumprimento das escalas de plantão e o funcionamento dos serviços de saúde devem ser tratados pelos meios institucionais e legais competentes, sem exposição ou constrangimento dos profissionais envolvidos.

O Cremepe ainda salientou que a fiscalização dos serviços públicos de saúde não dá a gestores o direito de expor médicos ao julgamento público nem de comprometer sua honra, imagem e dignidade profissional.

"Eventuais irregularidades devem ser apuradas pelos órgãos competentes, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. A exposição pública não substitui os procedimentos formais de apuração e não contribui para as relações de respeito e responsabilidade que devem nortear o ambiente de trabalho da saúde", diz trecho do comunicado do Conselho.



