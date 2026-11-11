Raquel Lyra defende "trabalho junto por Pernambuco" ao comentar reuniões com Humberto e Marília

Governadora minimizou críticas de Marília no período eleitoral e afirmou que saída do PL do governo não foi decisão política

Governadora Raquel Lyra (Foto: Amauri Lins/DP)

A governadora Raquel Lyra (PSD) alegou que as reuniões com os senadores eleitos Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT), ocorridas ao longo desta semana no Palácio do Campo das Princesas, fazem parte de um movimento maior de articulação em torno das demandas de Pernambuco.

Em agenda institucional nesta quarta-feira (11), a chefe do Executivo estadual afirmou que o momento é de desmontar os palanques na busca pelo crescimento econômico e geração de emprego para o estado.

“Quero agradecer a eles [Humberto e Marília] também pelo fato de que não disputamos as eleições no mesmo palanque. Mas quando passa as eleições, é perceber que a gente pode estar junto trabalhando por Pernambuco, buscando o Governo Federal, o apoio deles”, disse Raquel.

Os encontros, ocorridos logo após a exoneração de 150 servidores comissionados ligados à cúpula estadual do Partido Liberal (PL), geraram rumores sobre uma aproximação com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A mandatária também demonstrou confiança em poder contar com os parlamentares para futuras parcerias. “Eu não tenho dúvida nenhuma de que eles não nos faltarão, da mesma forma que temos feito junto aos nossos prefeitos e prefeitas, deputados e deputadas [...] Mais gente unida é mais fácil fazer”, afirmou.

Possível retaliação

Questionada sobre a existência de algum desgaste em relação a Marília Arraes, pelo fato de ter sido alvo de duras críticas da senadora eleita durante a campanha eleitoral, Raquel Lyra minimizou os atritos. “Nem vi, juro. Eu não me alimento disso”, rebateu. Além de críticas à neutralidade no pleito presidencial, Marília foi uma das adversárias que mais explorou a fala polêmica em que a governadora sugeriu um procedimento de laqueadura sem consentimento da paciente.

Em relação à saída de servidores ligados ao PL do governo estadual, Raquel negou que as demissões tenham conotação política e afirmou que se trata de um rearranjo comum na gestão. “Tem organização, reorganização. Para quem olhar o Diário Oficial todo dia, vai ter uma interpretação diferente. Eu nunca vi exonerações ganharem tanta repercussão na mídia local, nacional, como eu estou vendo aqui”, declarou.

