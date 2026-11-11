Justiça diz que OAS deve receber R$ 2,4 milhões de leilão de triplex atribuído a Lula

e acordo com o jornal, a Justiça entendeu que o triplex é de propriedade do grupo OAS, por não haver mais processo criminal envolvendo o imóvel, nem motivo para a Justiça reter os valores da venda

Em 2022, a ação penal foi arquivada em razão da prescrição dos crimes imputados a Lula (Divulgação)

A Justiça Federal de Brasília decidiu que a OAS Empreendimentos deve receber todo o valor obtido com a venda do tríplex do Guarujá (SP) que foi atribuído a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a Operação Lava Jato. O imóvel foi arrematado em leilão em 2018 por R$ 2,2 milhões (cerca de 2,4 milhões com as correções).

As informações da decisão sigilosa foram reveladas pela Folha de S.Paulo. De acordo com o jornal, a Justiça entendeu que o triplex é de propriedade do grupo OAS, por não haver mais processo criminal envolvendo o imóvel, nem motivo para a Justiça reter os valores da venda.

A decisão foi proferida na última segunda-feira (9), pelo juiz Marcelo Gentil Monteiro, da 12ª Vara Federal do Distrito Federal. Quando Lula foi condenado pela 13ª Vara Federal em Curitiba, que conduzia a Lava Jato, o imóvel, localizado no Condomínio Solaris, no Guarujá, foi apontado como fruto de uma vantagem indevida recebida pelo petista em decorrência do cargo de Presidente da República.

Com a derrubada das condenações impostas pela Lava Jato pelo STF em 2021, o caso foi enviado à Justiça Federal em Brasília. Contudo, em 2022, a ação penal foi arquivada em razão da prescrição dos crimes imputados a Lula. Com isso, agora, a Justiça Federal entendeu que não há razão para manter os recursos bloqueados.

"A desconstituição dos atos decisórios que sustentavam a imputação penal e a inexistência, no atual estágio, de decisão apta a atribuir o imóvel a terceiro afastam dúvida fundada sobre a legitimidade da embargante para postular o produto de sua alienação", diz o magistrado, na decisão, segundo a Folha.

Em julho de 2017, o então juiz federal Sérgio Moro - hoje governador eleito do Paraná pelo PL - mandou confiscar o triplex sob o argumento de que ele seria "produto de crime de corrupção e de lavagem de dinheiro". Em 2018, imóvel pivô da condenação do petista foi a leilão, sendo arrematado na época por R$ 2,2 milhões.