Vorcaro aprovava vídeos de Gabriela Prioli para o Banco Master, diz jornal

De acordo com o Estadão, a advogada e apresentadora Gabriela Prioli se tornou centro de uma polêmica envolvendo Vorcaro após a divulgação de mensagens do celular do banqueiro em outubro de 2026. (Divulgação e Iude Richele/Divulgação)

Novas conversas extraídas do celular do empresário Daniel Vorcaro expõem um contrato de 12 meses assinado com a advogada e apresentadora Gabriela Prioli. Pelo acordo, a influenciadora digital utilizava seu alcance nas redes sociais para defender interesses do Banco Master em vídeos apresentados como opinião pessoal. As mensagens revelam que os textos eram roteirizados e submetidos à aprovação prévia do ex-banqueiro. A relação foi revelada em reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, publicada nesta sexta-feira (16).

Com 2,6 milhões de seguidores no Instagram, Gabriela Prioli teria integrado uma tropa de choque digital financiada pelo Master. O grupo reuniria mais de uma dezena de influenciadores "de esquerda e de direita" para descredibilizar a imprensa e conter os danos aos negócios do banco, em meio a investigações de fraudes bilionárias.

Diálogos de Vorcaro com a então superintendente de Comunicação e Marketing do Master, Ana Matos, detalham os bastidores da operação. As conversas mantidas entre 2023 e o final de 2025 mostram que a influenciadora enviava os materiais para validação de Vorcaro e acatava pedidos de edição solicitados pelo empresário. Em suas redes, no entanto, ela afirmava publicar os conteúdos "não como especialista, mas como interessada".

'Melhor estratégia de todas', disse Vorcaro

Em trechos da conversa com a publicitária do banco, Vorcaro celebrou a contratação da autora de Política é para todos (2021) e Ideologias (2022). "Prioli ótima tacada", avaliou em 4 de abril de 2025, antes de repassar os primeiros direcionamentos. "Prioli foi melhor estratégia de todas disparado (sic)", comemorou o ex-controlador do Master no dia 6 de abril.

Em uma das orientações, Vorcaro pediu para ser citado e solicitou que as denúncias contra a instituição fossem atreladas a fake news. "A conversa com Prioli foi excelente. Estamos finalizando o roteiro do post", relatou Ana Matos em um das mensagens. "Foi uma reunião boa. De forma prática: o contrato está assinado por 12 meses. Além disso, por três meses (renováveis ou não), teremos cerca de 15 influenciadores com alto engajamento. Estou avaliando os perfis disponíveis e incluindo gradualmente", completou a executiva.

A comunicadora apagou todas as publicações de suas redes, e os vídeos agora só podem ser encontrados em contas que os repercutiram. Gabriela Prioli ainda não se manifestou sobre o vazamento das mensagens. Em janeiro, contudo, a apresentadora havia gravado um vídeo no qual negava ter sido contratada pelo Banco Master. Os demais influenciadores não foram indicados até o momento.