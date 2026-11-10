Nunes Marques descarta suspeição para julgar casos do Master no STF

A aliados, o ministro tem avaliado que a relação com Daniel Vorcaro não compromete sua atuação na Corte, apesar de ter sido citado em mensagens apreendidas pela PF

Mensagens obtidas pela PF indicam que Vorcaro teria custeado uma festa com chef de cozinha e profissionais do sexo, supostamente destinada ao ministro Nunes Marques (Rosinei Coutinho/STF)x)

O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), tem sinalizado a interlocutores que não pretende se declarar suspeito para julgar processos envolvendo Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. Apesar de ter o nome citado em mensagens apreendidas pela Polícia Federal (PF), o magistrado avalia que a relação com o banqueiro não representa impedimento para sua atuação na Corte.

A posição contrasta com a adotada em setembro, quando Nunes Marques decidiu não participar de um julgamento sobre conversas entre Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes. À época, justificou a suspeição pelo fato de presidir o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), diante da possibilidade de desdobramentos na esfera eleitoral. Com o fim das eleições, passou a considerar que não há motivos para permanecer afastado dos processos.

A interlocutores, o ministro reconheceu ter conhecido Vorcaro em um evento na residência do ex-ministro Fábio Faria, em Brasília. Argumentou, no entanto, que mantém contato com empresários de diferentes setores e que “essas relações não podem afastar o juiz da causa”.

O posicionamento ocorre em meio às revelações sobre a proximidade de integrantes do Supremo com o ex-banqueiro. Segundo a revista Piauí, mensagens obtidas pela PF indicam que Vorcaro teria custeado uma festa com chef de cozinha e profissionais do sexo supostamente destinada a Nunes Marques. Em outro diálogo, de outubro de 2024, o então diretor jurídico do Master, Luiz Rennó, comemorou uma decisão favorável ao banco e encaminhou o contato de Kevin Marques, filho do ministro, acompanhado da mensagem: “Dominado aqui”.

Nunes Marques integra a Segunda Turma do STF, colegiado que analisava recursos dos processos do Master sob relatoria de André Mendonça. Com os procedimentos sob responsabilidade do presidente da Corte, Edson Fachin, ministros passaram a defender que os julgamentos sejam realizados pelo plenário, ampliando a participação dos magistrados nas decisões.

Em paralelo, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, determinou a elaboração de novos relatórios, restritos à descrição das mensagens encontradas no celular de Vorcaro. A medida também alcança diálogos que citam outros ministros do Supremo. Nos bastidores da Corte, o avanço das investigações reacendeu o debate sobre os limites das relações entre magistrados e empresários com interesses em processos judiciais.