Globo confirma visita de Flávio Bolsonaro antes de sabatina e diz que não houve jornalistas no encontro

Em nota, a empresa afirmou que a reunião não teve a presença de lideranças do jornalismo

A propriedade de Flávio fica no Setor de Mansões Dom Bosco, uma das áreas mais valorizadas de Brasília (Raul Luciano/Ato Press/Estadão Conteúdo)

A TV Globo confirmou nesta sexta-feira (16) que recebeu o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) na sede da emissora, no Rio de Janeiro, horas antes da sabatina do senador no Jornal Nacional, o principal telejornal da casa. Em nota, a empresa afirmou que a reunião não teve a presença de lideranças do jornalismo.

Segundo a Globo, Flávio foi recebido por João Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo, e por Paulo Tonet, vice-presidente de Relações Institucionais. O encontro foi um almoço reservado, informado antes por uma coluna de jornalismo político de Brasília.

"Pedidos de visitas institucionais são parte da rotina de todos os executivos de empresas de mídia, sendo usual que candidatos a cargos eletivos façam encontros de cortesia", declarou a emissora.

De acordo com a coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, Flávio estava acompanhado do senador Rogério Marinho (PL), coordenador-geral da campanha presidencial, e de um assessor de imprensa.