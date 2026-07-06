Jovem denuncia vizinho por homofobia e ameaça com água quente em Palmares

Técnico de enfermagem afirma que idoso também teria tentado agredir seu sobrinho, de 10 anos um dia antes. Caso foi registrado na Polícia Civil como ameaça

Gabriel Braz, 24 anos, denuncia ter sido vítima de ofensas homofóbicas por vizinho e ter sofrido ameaças de agressão (Foto: Reprodução/Whatsapp)

O técnico de enfermagem Gabriel Braz, 24 anos, denunciou ter sido vítima de ameaças e ofensas homofóbicas praticadas por um idoso, apontado como seu vizinho, no Centro de Palmares, na Mata Sul de Pernambuco. O caso foi filmado e aconteceu na tarde do dia 1º de julho e foi registrado pela Polícia Civil como crime de ameaça.

No registro, a vítima relata que foi ameaçada de ter água quente jogada contra si, além de ter sofrido agressões verbais com palavras homofóbicas.

O jovem afirma que o episódio ocorreu um dia depois de uma situação envolvendo seu sobrinho, de 10 anos. Segundo ele, a criança teria sido ameaçada pelo mesmo homem após observar uma discussão nas proximidades da residência do suspeito.

“O caso do meu sobrinho foi um caso isolado. Ele estava indo à mercearia comprar o lanche e, quando passou, foi olhar a situação envolvendo outras crianças. Depois, o senhor foi tentar jogar água quente nele também”, relatou.

Gabriel conta que o sobrinho ficou abalado após o episódio. “Ele ficou com medo de voltar para casa. Dois adolescentes o trouxeram para casa para que nada acontecesse. Eu só fiquei sabendo no outro dia, porque ele ficou traumatizado. Ficou até com medo de sair para a rua, porque é uma criança de 10 anos”, disse.

Ainda de acordo com o técnico de enfermagem, o vizinho já era conhecido por discutir com moradores e crianças que frequentam uma praça localizada nas proximidades.

“Muito antes disso, esse senhor ia reclamar com as crianças que estavam brincando na pracinha. Ele não gosta que façam barulho. Então vai para lá, esculhamba, joga pedra, e algumas crianças acabam retrucando por serem crianças e estarem desenvolvendo a personalidade”, afirmou.

Gabriel relata que decidiu gravar um vídeo para denunciar o ocorrido com o sobrinho nas redes sociais. Segundo ele, durante a gravação, o suspeito saiu de casa e passou a ofendê-lo.

“Eu não fui para a porta dele. Fui para a esquina, por causa da iluminação, para o vídeo ficar melhor. Eu comecei a falar, e ele já veio me agredindo verbalmente. Mandou eu parar de falar merda”, contou.

Segundo o denunciante, além das ofensas, o homem voltou a ameaçar jogar água quente contra ele e o sobrinho, o que confirma o episódio anterior.

“Teve um senhor com deficiência física, que mora ao lado dele, que foi me defender, dizendo que ia chamar a polícia, porque homofobia é crime e tentativa de agressão também é crime. Foi nesse momento que o suspeito pegou um objeto de ferro e ameaçou jogar em mim e também nesse senhor”, afirmou.

No boletim de ocorrência, Gabriel informou que o suspeito é seu vizinho e descreveu que foi ameaçado de sofrer agressão com água quente, além de ter sido alvo de palavras homofóbicas após tentar defender o sobrinho.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Pernambuco.