Justiça do RJ mantém prisão de lutador que agrediu vizinhas

Lucas Portela Gomes responde pelos crimes de tentativa de feminicídio, lesão corporal invasão de domicílio e resistência à prisão. (Foto: Frame Câmera de segurança)

A Justiça do Rio transformou em preventiva a prisão temporária do lutador de jiu-jitsu Lucas Portela Fontana Gomes, 32 anos, acusado de tentar matar duas vizinhas após invadir apartamentos e agredir moradores de um edifício na Tijuca, onde também residia.

Para a juíza Laura Noal Garcia, a manutenção da prisão é necessária para dar prosseguimento ao cumprimento do mandado de prisão, expedido pelo Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça.

Lucas Portela Gomes responde pelos crimes de tentativa de feminicídio, lesão corporal invasão de domicílio e resistência à prisão.

Entenda o caso

O caso ocorreu na madrugada da última quinta-feira (5). Em depoimento à polícia, Lucas disse que é usuário de maconha e cocaína, além de antidepressivos e anabolizantes. Ele morava sozinho num apartamento de aluguel. Segundo o registro policial, o lutador teria invadido o apartamento de uma vizinha, de 81 anos, que mora sozinha e a espancou sem motivo aparente. Para entrar no apartamento, ele arrombou a porta da residência. Após sofrer socos na cabeça e no rosto, ela ficou desacordada e sofreu um traumatismo cranioencefálico.

Uma moradora, ao ouvir os gritos de socorro e saber que a idosa morava sozinha, subiu até o terceiro andar para verificar a situação. Quando a porta do elevador abriu, Lucas estava no local e começou a desferir socos, pontapés e cotoveladas na vítima, de 40 anos. A vítima foi atingida, em menos de 3 minutos, por mais de 30 socos, pontapés e cotoveladas no rosto e na cabeça. O lutador chegou a aplicar um mata-leão na mulher. Ele também teria feito ameaças de morte. A mulher conseguiu escapar e recebeu ajuda do porteiro do prédio.

A moradora foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e em seguida encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, onde foi medicada e já recebeu alta.

Policiais militares e agentes da guarda municipal foram acionados para deter o agressor. De acordo com o relato policial, Lucas resistiu à abordagem e entrou em luta corporal com os agentes, chegando a tentar tomar a arma de um policial militar. Durante a ação, ele foi atingido por disparos, um nas pernas e outro no pé e foi imobilizado.