Os indicadores climáticos estão neste momento "fora do comum"

COP31 começa com países sob pressão para enfrentar a crise climática ( Ozan KOSE / AFP)

Com atraso e as primeiras divergências, a conferência do clima COP31 começou nesta segunda-feira (9) na cidade turca de Antália com um apelo da ONU por seriedade, após um ano de manifestações meteorológicas devastadoras.

As ondas de calor na Europa, os grandes incêndios na Indonésia e o desastre no Nepal após o colapso de uma geleira evidenciaram os riscos do aquecimento global, intensificado atualmente pelo potente efeito do El Niño.

Os indicadores climáticos estão neste momento "fora do comum", anunciados pela secretária-geral da Organização Meteorológica Mundial, Celeste Saulo, ao divulgar um relatório que alerta para um aquecimento muito próximo do limite de +1,5ºC estabelecido pelo Acordo de Paris.

“Entramos em uma nova era de extremos climáticos”, afirmou o secretário-geral da ONU, António Guterres, num comunicado publicado antes da abertura da COP31.

“Os líderes precisam levar a sério, reduzir as emissões de maneira mais rápida, acelerando uma transição justa para longe dos combustíveis fósseis e cumprindo o financiamento e a proteção que os países vulneráveis”, destacou.

Apesar dos apelos, a reunião de cúpula anual da ONU começou sem grandes expectativas e com divergências devido à inclusão do financiamento climático na agenda oficial.

A abertura de abertura sofreu um atraso de quase uma hora e meia, sem o anúncio de uma explicação oficial.

“Foi um início difícil para a COP31”, afirmou Jasper Inventor, chefe da delegação do Greenpeace no evento.

No domingo, as delegações discutiram até tarde sobre a inclusão na agenda da questão do financiamento climático, que já foi considerada um dos grandes pontos de discórdia em Antália.

A cidade do sul da Turquia receberá, até 20 de novembro, 100.000 pessoas, incluindo delegações de quase 200 países e chefes de Estado como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A reunião não terá, como era previsível, nenhum representante do governo de Donald Trump, embora os Estados Unidos ocupem o segundo lugar na lista dos maiores emissores de gases de efeito estufa, atrás apenas da China.

Financiamento

Segundo os acordos da ONU, os países desenvolvidos deverão ajudar financeiramente as nações em desenvolvimento no processo de adaptação aos impactos das mudanças climáticas e no avanço na transição para energias limpas.

Na COP30, que aconteceu no Brasil, foram apresentados pedidos de “esforços” para triplicar este financiamento até 2035.

Os países africanos pressionaram para incluir o objetivo na agenda de discussão. Segundo fontes que acompanham a negociação, não há um ponto específico para a questão, embora esta possa ser debatida sob outros temas.

Ao mesmo tempo, será incluído na agenda um mecanismo também decidido no Brasil para discutir como os países ricos deveriam financiar as nações em desenvolvimento.

Atualmente, o fundo de perdas e danos, previsto em 2022 para ajudar os países mais vulneráveis a cobrir o que foi destruído pelas mudanças climáticas, tem 474 milhões de dólares (2,6 bilhões de reais), muito abaixo dos US$ 2,8 bilhões (R$ 15,4 bilhões) solicitados.

Também segue em aberto o compromisso de reforçar os países desenvolvidos na COP29 de Baku, em 2024, de mobilizar pelo menos 300 bilhões de dólares (1,65 trilhão de reais) até 2035 em favor dos países do Sul global.

Realismo

No parque de exposições de Antália, poucos esperam grandes avanços durante a reunião, que, segundo várias fontes, se limitariam a transformar em ações concretas os compromissos reforçados nas edições anteriores.

A Turquia, que preside o evento em conjunto com a Austrália, será responsável pela condução das negociações, promoverá uma agenda de compromissos voluntários.

O principal deles é criar uma maior eletrificação do transporte, da indústria e do setor de construção, para que até 2035 a eletricidade alcance uma participação de 35% no consumo de energia global, contra 23% atualmente.

Uma iniciativa voltada para um momento de crise no mercado de petróleo devido à guerra no Oriente Médio pode se transformar em motivos de divergência.

A União Europeia (UE) e várias ONG defendem uma eletrificação limpa a partir de fontes renováveis, que deixe de fora o carvão, o gás e o petróleo.

Os países produtores de hidrocarbonetos serão mais reticentes neste tópico. Em 2025, na COP30 de Belém, essas nações pressionaram e o texto final não foi questionado de maneira explícita sobre os combustíveis fósseis, como aconteceu dois anos antes, em Dubai.

Em contrapartida, a presidência brasileira da COP30 trabalhou em um mapa do caminho, apresentado na semana passada, que recomenda medidas para que cada país, a partir de sua situação, comece a abandonar os combustíveis fósseis.