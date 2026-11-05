Lula sugere 'força total' do Exército do Lula ao longo do quarto mandato

Lula (PT) e o deputado federal André Janones (Rede-MG), criador do canal no WhatsApp Exército de Lula ( Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sugeriu nesta quinta-feira (5) que o canal "Exército do Lula", criado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG) durante a campanha do segundo turno, seja utilizado para mobilizar seus apoiadores durante seu quarto mandato.

"Eu acho que agora nós temos que voltar com força total para que a gente possa cultivar e aumentar com que essa gente participe. Porque, na verdade, quem vai continuar ganhando a guerra é a capacidade que a gente tenha de cumprir a nossa palavra com o povo", declarou o petista durante uma live no YouTube, ao lado de Janones.

O presidente inclusive convidou o parlamentar para acompanhá-lo na viagem que fará à Turquia e às Filipinas na próxima semana e pediu que façam mais uma transmissão juntos.

Lula afirmou que se sentiu frustrado após o primeiro turno, pois acreditava que venceria as eleições já na primeira rodada, e relatou incômodo com o ritmo da campanha.

"Eu só tive uma pequena frustração porque eu acreditava que nós tínhamos bala para ganhar as eleições no primeiro turno. Eu sinceramente exagerei, mesmo quando eu estava vendo que a campanha estava fraca. Eu andei vários lugares, me queixei, reclamei de vários atos públicos, eu reclamo muito, porque eu achava que a coisa não estava motivada. Tinha alguma coisa faltando", avaliou.

O petista voltou a creditar sua reeleição à população e disse que não pode decepcionar quem o apoiou: "Não fui eu que ganhei, foi o povo que ganhou as eleições para mim. E é por isso que aumentou a minha responsabilidade. Eu agora estou com mais medo do que eu tive no primeiro mandato. (...) Eu não posso trair o imaginário desse povo que acreditou. Eu tenho que fazer tudo que nós prometemos e muito mais".

