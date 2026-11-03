Senado pode pautar proposta do governo sobre redução da maioridade penal nesta quarta-feira (4)

Requerimento deverá acelerar projeto do senador Camilo Santana (PT-CE) que reduz para 16 anos a maioridade em casos de crimes hediondos

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e o senador Rogério Carvalho (PT-SE), relator da PEC da Segurança (Waldemir Barreto/Agência Senado)

O Senado deve votar nesta quarta-feira (4) um requerimento para estabelecer um calendário especial para a proposta do governo sobre redução da maioridade penal - 16 anos para crimes graves e no restante, manutenção de 18 anos.

Na prática, esse requerimento aceleraria o projeto do senador Camilo Santana (PT-CE) e permitiria que o conteúdo fosse votado no mesmo dia, sem passar por comissões.

A hipótese surgiu durante sessão do Senado desta terça-feira (3) sob sugestão do senador Eduardo Braga (MDB-AM), aliado do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Minha sugestão é que, aqui no plenário, nós apresentássemos um requerimento de urgência e quebra de interstício para que votássemos a PEC de Camilo Santana que estabelece maioridade penal a partir de 16 anos para crimes hediondos, que constrói o entendimento", disse Braga.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), concordou com a votação. A ideia é pautar a PEC já amanhã, no máximo, até semana que vem.