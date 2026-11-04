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Política
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Exames do presidente Lula estão dentro da normalidade, diz boletim

Presidente segue agenda habitual nesta quarta-feira (4)

Agência Brasil

Publicado: 04/11/2026 às 12:10

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Presidente Luiz Inácio Lula da Silva/Tânia Rêgo/Agência Brasil

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Boletim médico publicado às 23h desta terça-feira (3) informa que os exames do presidente Lula estão “dentro da normalidade”.

Lula viajou para São Paulo na terça e foi internado no Hospital Sírio-Libanês para realizar exames de rotina previamente agendados.

Segundo o boletim, o presidente está sob os cuidados do Doutor Roberto Kalil Filho e da Doutora Ana Helena Germoglio. Lula segue sua agenda habitual de trabalho nesta quarta-feira (4).

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exames , Lula , São Paulo
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