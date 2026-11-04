Exames do presidente Lula estão dentro da normalidade, diz boletim

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Boletim médico publicado às 23h desta terça-feira (3) informa que os exames do presidente Lula estão “dentro da normalidade”.

Lula viajou para São Paulo na terça e foi internado no Hospital Sírio-Libanês para realizar exames de rotina previamente agendados.

Segundo o boletim, o presidente está sob os cuidados do Doutor Roberto Kalil Filho e da Doutora Ana Helena Germoglio. Lula segue sua agenda habitual de trabalho nesta quarta-feira (4).