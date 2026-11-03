Raquel Lyra retoma agenda em Pernambuco com entrega de 128 moradias em Igarassu

Governadora voltou da Europa nesta terça-feira (3), após viagem à Espanha e à França para tratar de investimentos. Empreendimento recebeu R$ 24,1 milhões em recursos

Raquel Lyra entrega habitacionais em Igarassu após retornar de agenda na Europa (Foto: Miva Filho/Secom)

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), retomou a agenda pública no Estado nesta terça-feira (3), após viagem à Europa, com a entrega de 128 unidades habitacionais do Condomínio Jardim Monjope III, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. As moradias integram o programa Morar Bem Pernambuco, na modalidade Entrada Garantida, desenvolvido em parceria com o Minha Casa, Minha Vida, do governo federal.

Raquel estava fora do país desde 25 de outubro, em uma agenda na Espanha e na França voltada à prospecção de investimentos para Pernambuco. Durante o período, a vice-governadora Priscila Krause (PSD) respondeu pelo comando do Executivo estadual.

A entrega desta terça-feira corresponde à terceira e última etapa do residencial, que recebeu investimento de R$ 24,1 milhões para construção das 128 unidades, incluindo recursos do Governo de Pernambuco. Com a conclusão da fase, as 431 moradias previstas no empreendimento foram entregues às famílias beneficiadas.

A primeira etapa, com 170 apartamentos, foi concluída em dezembro de 2025, enquanto a segunda, com 133 unidades, foi entregue em agosto de 2026.

Cada apartamento tem 41,36 metros quadrados e o investimento informado por unidade habitacional é de R$ 189 mil. Pelo programa estadual, as famílias recebem subsídio de R$ 20 mil para ajudar no pagamento da entrada do imóvel.

Durante a solenidade, Raquel Lyra afirmou que a política habitacional já alcançou quase 35 mil moradias em Pernambuco, considerando as entregas realizadas por meio do Morar Bem e da parceria com o Minha Casa, Minha Vida.

“Neste condomínio já são mais de 400 casas entregues. Em todo o Estado de Pernambuco, são quase 35 mil casas entregues por meio dos programas Morar Bem - Entrada Garantida, em parceria com o Minha Casa, Minha Vida, do governo federal. Estamos podendo chegar à vida de pessoas que, até pouco tempo atrás, não imaginavam que, aos 25 anos, poderiam realizar o sonho da casa própria. Essa é uma política pública de verdade acontecendo”, afirmou a governadora.

Uma das beneficiárias, Ana Beatriz, de 25 anos, relatou que a conquista representa a possibilidade de deixar de morar na casa de outras pessoas. “É um sonho realizado. Depois de morar de favor na casa de terceiros, era um sonho que, aos meus olhos, parecia impossível.”

O secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Rodrigo Ribeiro, destacou que as unidades entregues integram a modalidade Entrada Garantida, que concede subsídio de R$ 20 mil por família.

O superintendente da Caixa Econômica Federal em Pernambuco, Marcelo Maia, ressaltou a parceria entre os governos estadual e federal. “Conseguimos unir o programa Morar Bem Pernambuco, na modalidade Entrada Garantida, ao Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, para resolver uma das maiores dificuldades das famílias na aquisição da casa própria, que é o pagamento da entrada do imóvel.”

