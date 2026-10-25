Raquel Lyra parabeniza Lula pela reeleição: "Desejo que este novo mandato seja de união"

Gestora estadual foi cobrada, por parcela da população e da base aliada do presidente, pela falta de apoio explícito a Lula

Governadora Raquel Lyra (PSD) (Foto: Miva Filho/Secom)

Após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), utilizou suas redes sociais para parabenizar a conquista neste domingo (25).

"Desejo sucesso na missão de governar o nosso país novamente", declarou Raquel. "Desejo que este novo mandato seja de união, fortalecimento da democracia e compromisso cada vez maior com quem mais precisa. De um Brasil mais justo, mais desenvolvido, com oportunidade para todo mundo", diz o texto publicado.

A gestora estadual foi cobrada, por parcela da população e da base aliada do presidente, pela falta de apoio explícito a Lula. Assim como nas eleições de 2022, Raquel Lyra se absteve de declarar voto.

Veja, abaixo, o posicionamento da governadora de Pernambuco:



Parabenizo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela reeleição à Presidência da República e desejo sucesso na missão de governar o nosso país novamente.

Vamos seguir, aqui em Pernambuco, trabalhando junto com o Governo Federal com muito diálogo, respeito institucional e parceria. Foi assim que a gente conseguiu destravar obras, garantir investimentos e entregar vida nova para nossa gente.

Desejo que este novo mandato seja de união, fortalecimento da democracia e compromisso cada vez maior com quem mais precisa. De um Brasil mais justo, mais desenvolvido, com oportunidade para todo mundo.

Da nossa parte, pode contar com Pernambuco, presidente Lula. Vamos seguir trabalhando, sem parar, para transformar cada compromisso em resultado concreto na vida das pessoas.

Pernambuco está pronto para viver os seus melhores anos. E vamos vivê-los junto com o Brasil.