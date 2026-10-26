Priscila Krause assume interinamente o Governo de Pernambuco durante viagem de Raquel Lyra à Europa

A chefe do Executivo estadual transmitiu o cargo para Krause no último domingo (25), que permanece à frente da gestão até o dia 2 de novembro

Raquel Lyra (PSD) transmitiu o cargo no último domingo (25) (Yacy Ribeiro/ Secom)

A vice-governadora, Priscila Krause (PSD), assume interinamente o Governo de Pernambuco durante agenda de Raquel Lyra (PSD) na Espanha. A chefe do Executivo estadual transmitiu o cargo para Krause no último domingo (25), que permanece à frente da gestão até o dia 2 de novembro.

Em seu primeiro ato como governadora interina, Priscila Krause acompanhou, na manhã desta segunda-feira (26), no Aeroporto Internacional do Recife, o embarque de 70 estudantes da rede estadual de ensino selecionados para o Programa Ganhe o Mundo (PGM) 2026 para o Canadá.

Missão internacional

Com agendas previstas na Espanha e França, Raquel Lyra participará de reuniões voltadas à construção de parcerias para fortalecimento de políticas públicas de saneamento, universalização da água e atração de investimentos sustentáveis.

Segundo a gestão estadual, a viagem também contempla articulações para o desenvolvimento de projetos de cooperação e inovação e fortalecimento da gestão de equipamentos culturais do estado.