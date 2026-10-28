Na Espanha, Raquel Lyra firma parceria para aprimorar 17 equipamentos culturais de Pernambuco

Com vigência inicial de três anos, o Memorando de Entendimento prevê a criação de um Grupo de Trabalho nos próximos 30 dias

Raquel Lyra (PSD) assinou um Memorando de Entendimento (MoU) (Divulgação)

Durante agenda na Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI), na Espanha, a governadora Raquel Lyra (PSD) assinou um Memorando de Entendimento (MoU) voltado ao fortalecimento institucional e à modernização administrativa da gestão cultural pernambucana. A parceria firmada estabelece o aprimoramento dos 17 equipamentos culturais sob gestão direta do Estado, que incluem museus, cinemas, centros culturais e teatros.

Com vigência inicial de três anos, o Memorando de Entendimento prevê a criação de um Grupo de Trabalho nos próximos 30 dias. Entre as iniciativas previstas estão a avaliação para a instalação de um laboratório da escola digital Co.liga, no antigo Liceu de Artes e Ofícios, em parceria com a Fundação Roberto Marinho, a oferta de bolsas no Diplomado de Gestão Cultural na Ibero-América, vinculado à Universidade Complutense de Madrid, voltada a gestores locais, e a adesão a redes internacionais de cooperação cultural.

"Somos um povo que carrega tradições, saberes, ritmos e manifestações artísticas que atravessam gerações e que fazem parte não apenas da nossa história, mas também daquilo que queremos construir para o futuro", declarou a chefe do Executivo estadual.

Acompanharam a governadora na Espanha o secretário-chefe de Gabinete da Governadora, Eduardo Vieira; os secretários Túlio Vilaça (Casa Civil), André Teixeira (Mobilidade e Infraestrutura), Rodolfo Costa (Comunicação) e João Salles (Assessoria Especial à Governadora e Relações Internacionais), além da gerente-geral das Relações Internacionais, Marina Silva.

Governadora interina

A vice-governadora, Priscila Krause (PSD), assumiu interinamente o Governo de Pernambuco durante a agenda de Raquel Lyra na Espanha. A chefe do Executivo estadual transmitiu o cargo para Krause no último domingo (25), que permanece à frente da gestão até o dia 2 de novembro.



