São João de Caruaru 2027: ampliação do prazo para pagar artistas gera críticas

Prefeitura lançou edital para o São João de Caruaru 2027 (Foto: Jorge Farias/Prefeitura de Caruaru)

O edital para seleção de artistas e propostas culturais do São João 2027 de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, vem sendo alvo de críticas de parlamentares após a ampliação do prazo para o pagamento das atrações selecionadas. Lançado pela prefeitura municipal na sexta-feira (30), o documento prevê que os recursos serão repassados em até 90 dias após o fim dos festejos. No último ano, o edital previa os pagamentos dentro de um limite de até 60 dias.

Para a deputada estadual reeleita Dani Portela (PT), a ampliação do prazo vai no sentido contrário da discussão que vinha ocorrendo nos últimos meses dentro do Conselho Municipal de Cultura. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a parlamentar afirma que, além de manter os 60 dias, havia ainda uma proposta discutida no órgão para que os menores cachês fossem pagos primeiro.

“Nada disso foi escutado, a voz da sociedade civil não foi escutada. Veio colocando todo mundo em um bolo só: até R$ 250 mil recebem em até 90 dias, contados a partir do fim das festividades. Isso pode prorrogar por muito tempo e prejudicar os artistas locais que fazem a cultura de Caruaru o ano inteiro, e não apenas no São João”, questionou.

O deputado federal eleito Jones Manoel (PSOL) classificou a mudança como “ataque à cultura popular” pelo prefeito Rodrigo Pinheiro (PSD). Jones comparou as regras estabelecidas para os artistas locais com o pagamento de cachês para atrações de outros estados, que, segundo ele, nunca teria atraso. “Não é aceitável que a cultura popular viva de promessas, atrasos, cachês baixos, estrutura precária e apresentações em palcos com menos importância no âmbito da programação do São João”, escreveu em seu perfil em uma rede social.

Já a deputada federal eleita Rosa Amorim (PT) afirmou que articulou com o vereador de Caruaru Edilson (PT) a apresentação de um requerimento de urgência à Câmara municipal cobrando a redução do prazo. “Cultura não é favor e cachê não é esmola. É pagamento por trabalho realizado. Valorizar os artistas locais também significa pagar com dignidade e no tempo certo”, afirmou em nota.



O Diario de Pernambuco tentou contato com a Prefeitura de Caruaru e com a Fundação de Cultura de Caruaru para entender as motivações do reajuste no prazo, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.



São João de Caruaru 2027

O edital de seleção de propostas culturais e artísticas para o São João de 2027, lançado pela Prefeitura de Caruaru, abre as inscrições às 8h desta terça-feira (3) e segue até as 16h59 do dia 23 de novembro. Os interessados podem se inscrever nas categorias Música e Linguagens Artístico-Culturais, com cachê de até R$ 250 mil. A seleção contempla propostas em áreas como cultura popular, patrimônio cultural, artes cênicas, literatura, audiovisual, artesanato, artes visuais, dança e gastronomia.