Defesa do deputado eleito Emerson Freitas afirma que investigação sobre suspeita de extorsão apresenta "graves irregularidades"

Em nota divulgada nas redes sociais, o advogado Weryd Simões afirma que os fatos noticiados dizem respeito a "narrativas infundadas", expressamente contestadas pela defesa; Emerson Freitas teve prisão preventiva decretada nesta quinta (29)

No início de 2026, Emerson Freitas virou réu por fingir ser policial militar para aplicar um golpe contra uma mulher vítima de violência doméstica. (Foto: Reprodução / Instagram)

A defesa do influenciador e deputado estadual eleito Emerson Freitas (MDB), que teve a prisão preventiva decretada nesta quinta-feira (29), afirmou que a investigação sobre suspeita de extorsão apresenta “graves irregularidades e evidentes nulidades”.

Em nota divulgada nesta sexta (30) nas redes sociais do advogado Weryd Simões, a defesa de Emerson Freitas afirma que há questionamentos sobre a existência de elementos probatórios idôneos.

Além disso, a defesa afirma que Emerson Freitas compareceu espontaneamente, mesmo sem intimação, ao Grupo de Operações Especiais de Pernambuco (GOE-PE) no dia 15 de outubro para ser ouvido e se disponibilizar a colaborar com as autoridades policiais. Ainda na ocasião, Emerson Freitas teria solicitado acesso integral ao inquérito que investigava o caso.

A nota assinada pelo advogado Weryd Simões ressaltou ainda que a defesa também requereu acesso ao procedimento perante a 36ª Promotoria de Justiça e a habilitação nos autos judiciais, submetidos a segredo de justiça.

No início de 2026, Emerson virou réu por fingir ser policial militar para aplicar um golpe contra uma mulher vítima de violência doméstica. O caso foi revelado pela Marco Zero Conteúdo, que mostrou que o influenciador se apresentou à vítima como "sargento Emerson", ligado à Casa Civil, e "homem de confiança da governadora [Raquel Lyra] e vice-governadora [Priscila Krause]".

Durante as investigações, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) realizou buscas no endereço do acusado. Na ocasião, foram encontradas e apreendidas munições de uso restrito, um distintivo policial, um gorro da Polícia Militar, além de outros itens.

Além de Emerson Freitas, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) decretou a prisão preventiva de Rizelly da Silva Santos, que atuou como secretária parlamentar no gabinete do deputado Alberto Feitosa (PL), sendo exonerada em 2021.

Na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Rizelly também exerceu a função de Assistente Parlamentar. Contudo, foi formalizada a sua exoneração definitiva, em 2023, sob determinação da presidência da Casa Legislativa.

A reportagem do Diario de Pernambuco procurou a PCPE para saber se os mandados de prisão já foram cumpridos, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

O advogado de Emerson Freitas afirmou ainda que realizará uma entrevista coletiva com a imprensa às 10h desta sexta (30) para trazer mais detalhes sobre o caso.

Cobrança por suspeita de vazamento de dados

Ainda na nota divulgada pela defesa do deputado eleito, o advogado Weryd Simões classificou como “inadmissível" que informações sejam “seletivamente” divulgadas à imprensa.

“É inadmissível que, enquanto a defesa busca acesso aos elementos da investigação, informações sejam seletivamente divulgadas à imprensa. O aparente vazamento de informações de um procedimento sigiloso exige apuração e responsabilização. A exposição pública não pode substituir o devido processo legal”, destacou o advogado.

Além disso, a defesa ressaltou que o caso noticiado não tem relação com o exercício de sua atividade político-partidária.

“Há anos, Emerson Freitas denuncia arbitrariedades, abusos e excessos em Pernambuco. Vinte e cinco dias após as eleições, sua reputação é exposta em circunstâncias que exigem esclarecimentos. A defesa não reivindica privilégios. Exige respeito à Constituição, ao contraditório, à ampla defesa e à presunção de inocência. O processo penal não pode servir à perseguição, à intimidação ou ao silenciamento político”, enfatizou Weryd Simões.

Emerson Freitas disputou uma eleição pela primeira vez em 2026, sendo eleito para a Alepe com 49.254 votos, ou seja, 0,94% dos votos válidos no estado. A posse do parlamentar está prevista para 1º de fevereiro de 2027, durante sessão solene na Casa.