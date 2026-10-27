ATI-PE esclarece instabilidade no portal do Governo e nega vazamento de dados

Em nota enviada ao Diario de Pernambuco, a Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI-PE) esclareceu que a ocorrência se limitou a uma "ferramenta administrativa da página"

Portal do Governo de Pernambuco na manhã desta terça-feira (27) (Reprodução)

O site oficial do Governo de Pernambuco apresentou instabilidade e ficou temporariamente fora do ar na manhã desta terça-feira (27), gerando suspeitas de uma possível invasão cibernética. Em nota enviada ao Diario de Pernambuco, a Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI-PE) esclareceu que a ocorrência se limitou a uma "ferramenta administrativa da página", resultando apenas na substituição pontual de imagens.

De acordo com o órgão, a estrutura principal do portal permaneceu "íntegra" e nenhum dado sensível ou informação de usuários foi comprometida. Como medida preventiva e seguindo o de segurança, o acesso ao site foi suspenso temporariamente para verificação técnica e reforço das camadas de proteção.

Além disso, equipes especializadas da agência informam que uma apuração interna já está em andamento para esclarecer o caso. No último acesso, a plataforma estava com um aviso de manutenção.

Confira a nota na íntegra:

"O Governo de Pernambuco, por meio da Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI-PE), informa que a ocorrência registrada nesta terça-feira (27) no portal PE.gov.br limitou-se a uma ferramenta administrativa da página, resultando na substituição pontual de imagens. A estrutura do portal permaneceu na íntegra, e não foi identificado dado sensível ou informação de usuários comprometidos.

Por protocolo de segurança, o acesso à página foi temporariamente suspenso para verificação técnica e reforço das camadas de proteção do ambiente. A apuração sobre o ocorrido já está em andamento pelas equipes especializadas da Agência."

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