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ELEIÇÕES 2026

Trump volta a criticar eleições no Brasil e repete que não tomou partido

O presidente americano comparou as eleições brasileira com as americanas e novamente, sem provas, disse que o processo eleitoral do Brasil é fraudulento

Estadão Conteúdo

Publicado: 27/10/2026 às 19:35

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O presidente americano Donald trump/Brendan Smialowki / AFP

O presidente americano Donald trump (Brendan Smialowki / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar as eleições no Brasil e reiterou que não apoiou nenhum dos candidatos na disputa.

Ao falar sobre o processo eleitoral americano, que ele novamente alegou ser fraudulento, Trump comparou a votação nos EUA à brasileira.

"Eles democratas trapaceiam tão bem, achei que não precisavam fazer isso nas eleições. Embora o Brasil também esteja fazendo um bom trabalho, não é? Isso não foi legal. Quero dizer, eu não tomei partido, mas não gostei, não pareceu muito bom", afirmou o presidente americano durante um comício no Texas.

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