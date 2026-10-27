Trump volta a criticar eleições no Brasil e repete que não tomou partido

O presidente americano comparou as eleições brasileira com as americanas e novamente, sem provas, disse que o processo eleitoral do Brasil é fraudulento

O presidente americano Donald trump (Brendan Smialowki / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar as eleições no Brasil e reiterou que não apoiou nenhum dos candidatos na disputa.

Ao falar sobre o processo eleitoral americano, que ele novamente alegou ser fraudulento, Trump comparou a votação nos EUA à brasileira.

"Eles democratas trapaceiam tão bem, achei que não precisavam fazer isso nas eleições. Embora o Brasil também esteja fazendo um bom trabalho, não é? Isso não foi legal. Quero dizer, eu não tomei partido, mas não gostei, não pareceu muito bom", afirmou o presidente americano durante um comício no Texas.

