Aliado de Trump diz que Marco Rubio articulou fuga de Flávio Bolsonaro para os EUA

Segundo o advogado ligado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o secretário de Estado americano seria o responsável pela operação que levou o senador a deixar o Brasil

Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio (MANDEL NGAN / AFP)

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, teria articulado a saída do senador Flávio Bolsonaro (PL) do Brasil para os Estados Unidos, afirmou nesta terça-feira (27) o advogado mexicano Simón Levy, ligado ao presidente americano Donald Trump.



“O cérebro por trás dessa operação é o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio”, escreveu Levy em uma publicação na rede social X. A declaração, porém, não foi confirmada oficialmente pelo governo americano.

A suposta fuga de Flávio foi revelada inicialmente pelo jornal argentino Infobae. De acordo com a publicação, o senador teria deixado o Brasil pela fronteira com a Argentina e, posteriormente, embarcado em um avião particular da companhia aérea Baires Fly S.A. com destino aos Estados Unidos.

A movimentação ocorreu após Flávio Bolsonaro ser derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial.

Senador estava proibido de deixar o Brasil

A possível saída de Flávio ocorreu um dia depois de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a apreensão dos passaportes do senador e proibir sua saída do país.

A decisão foi tomada no âmbito de uma investigação que envolve Flávio e o advogado Willer Tomaz. A apuração trata de suspeitas de lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.

A Polícia Federal também passou a investigar a possibilidade de o senador ter deixado o território brasileiro pela fronteira com a Argentina.

Até o momento, a informação sobre a chegada de Flávio aos Estados Unidos e a suposta participação de Rubio na operação tem como principal fonte as declarações de Simón Levy.

Possível pedido de asilo

A chegada aos Estados Unidos ocorre em meio a especulações sobre os próximos passos de Flávio após a derrota eleitoral.

Uma das possibilidades levantadas anteriormente é a de que o senador solicite asilo político ao governo de Donald Trump.

Flávio mantém relações políticas com o presidente americano e esteve com Trump na Casa Branca em maio deste ano. A eventual permanência do senador nos Estados Unidos poderá ampliar a tensão diplomática entre os governos brasileiro e americano, especialmente diante da ordem judicial que o impedia de deixar o Brasil.