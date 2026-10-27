EUA vão dar visto a Flávio Bolsonaro, que deixou o Brasil sem entregar passaportes ao STF

Flávio deixou o Brasil depois de não entregar os passaportes à Polícia Federal dentro do prazo fixado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF

O senador e candidato a Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro (Bruno Peres/ Agência Brasil)

O Departamento de Estado dos Estados Unidos, órgão equivalente ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil, concederá vistos ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e à sua família e permitirá a entrada deles no país. A informação partiu de uma autoridade do órgão ao portal g1, nesta terça-feira (27).

Flávio deixou o Brasil depois de não entregar os passaportes à Polícia Federal (PF) até as 11h de hoje, prazo fixado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A saída foi noticiada pela agência de notícias Reuters e pelo jornal New York Times, com base em fontes anônimas. Um aliado do senador também confirmou a viagem.

Após o prazo vencer, a PF cancelou todos os passaportes de Flávio, inclusive o diplomático. Segundo uma das reportagens, ele pretende entrar nos EUA com um passaporte italiano. Isso ainda não foi confirmado, e o caso será comunicado a Moraes.

A ordem foi dada na noite de domingo (25), dia em que Flávio perdeu o segundo turno para Lula. Ela faz parte de um inquérito que investiga o senador e o advogado Willer Tomaz por suspeita de lavagem de dinheiro, em um suposto esquema ligado a empresas de apostas esportivas. Os dois negam irregularidades e dizem ser apenas amigos.

Moraes citou uma transmissão em que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio, sugeriu que ele deixasse o país em caso de derrota para comandar a oposição de fora. Na segunda-feira (26), Flávio publicou um vídeo dizendo que entregaria os passaportes e ficaria no Brasil.

Flávio também é investigado pela PF por possíveis crimes ligados ao financiamento do filme "Dark Horse", sobre a trajetória do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.





