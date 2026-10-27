Flávio Bolsonaro teria ido para os Estados Unidos, diz site

Segundo a coluna Grande Angular, do Metrópoles, informação foi confirmada por pessoas próximas à família

Flávio Bolsonaro (PL) ( Mauro Pimentel/AFP)

Candidato derrotado à Presidência, o senador Flávio Bolsonaro (PL) teria deixado o Brasil e estaria a caminho dos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela coluna Grande Angular, do Metrópoles.

Mais cedo, o periódico argentino Infobae alegou que o ex-candidato teria saído do país, usando a fronteira com a Agentina, portando apenas a identidade, e embarcaria para os Estados Unidos. Ainda de acordo com o site, Flávio viajaria a bordo do avião Gulfstream G400, da empresa Baires Fly S.A. Além disso, a companhia teria solicitado os trâmites de Migração e Anduaneiras para quatro passageiros e três tripulantes.

Na segunda (26), Flávio foi intimado pela Polícia Federal (PF) a entregar o passaporte. O prazo venceu na manhã desta terça (27).

A ordem para entrega dos passaportes foi dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, em um inquérito aberto para apurar suspeitas de lavagem de dinheiro do senador com o advogado Willer Tomaz.

O Diario de Pernambuco entrou em contato com a assessoria do parlamentar. Contudo, mas não houve retorno até o momento.



