"As coisas vão se encaminhar para uma provável prisão de Flávio Bolsonaro", diz Renan Santos
"Flávio está no Brasil e agora não tem como sair. Não tendo como sair, pode ter que encarar o peso da Polícia Federal com certa razão dado que ele estava envolvido até o pescoço com o Willer Tomaz", diz Renan Santos
Publicado: 26/10/2026 às 19:22
Renan Santos, candidato à presidência pelo Missão (Gilberto Cardoso/Agência CNM)
O candidato à Presidência derrotado no primeiro turno das eleições, Renan Santos, reagiu à intimação da Polícia Federal (PF) ao senador Flávio Bolsonaro (PL) para entrega de passaportes. "As coisas vão se encaminhar para uma provável prisão de Flávio Bolsonaro", disse o presidente do partido Missão em um áudio enviado no seu Canal no WhatsApp nesta segunda-feira (26).
"Paulo Figueiredo vai ficar nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro também vai ficar nos Estados Unidos, mas Flávio está no Brasil e agora não tem como sair. Não tendo como sair, pode ter que encarar o peso da Polícia Federal com certa razão, dado que ele estava envolvido até o pescoço com o Willer Tomaz", diz Renan Santos. "Acho que a situação dele vai ficar muito difícil" complementa.
Flávio Bolsonaro afirmou em uma postagem no Instagram ter sido intimado pela PF para entregar seus passaportes e disse que está proibido de deixar o Brasil. O senador disse que a intimação foi feita durante visita ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e que apresentará os documentos.
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