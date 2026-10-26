Eleições 2026: sete municípios também escolheram prefeitos neste domingo (25)

Novos gestores eleitos vão dirigir Executivo municipal até 31 de dezembro de 2028

(Foto: Nelson Júnior/TSE)

Além do segundo turno das eleições gerais para governador e presidente da República, sete cidades brasileiras também realizaram, neste domingo (25), eleições suplementares para os cargos de prefeito e vice-prefeito.

Eleitores de Goiatins (TO), Itaguaí (RJ), Narandiba (SP), Martinópolis (SP), Macedônia (SP), Santana do Itararé (PR) e Arroio do Sal (RS) foram às urnas para definir os gestores que estarão à frente do Executivo municipal até 31 de dezembro de 2028.

Os novos pleitos partiram de uma determinação da Justiça Eleitoral após a perda de mandatos dos gestores atuais, motivadas por indeferimento do registro de candidaturas ou abuso de poder político e econômico.

Em Goiatins (TO), Max Luz (Solidariedade), que teve Dominguim do Peixe (MDB) como vice, foi eleito com 3.863 votos (52,85%), enquanto o adversário Dida Filgueiras (Podemos) teve 3.446 votos (47,15%).

Já Itaguaí (RJ) elegeu Haroldinho Jesus (PDT), na chapa com Fabinho Taciano (Progressistas) como vice, com 58.054 votos (77,47%) dos votos, enquanto Kelaine Goulart (Novo), cuja candidatura está sub judice, foi derrotada com 14.260 votos (19,03%).

Em Narandiba (SP), o vencedor foi Claudião Damacena (União), tendo Elder Magro (PSD) como vice, com 2.135 votos (56,90%), enquanto o segundo colocado Pedrinho (PRD) teve 1.617 votos (43,10%).

O município de Macedônia (SP) elegeu Vado (PSD) prefeito e Pedro Antônio (PSD) vice, com 1.835 votos (57,54%), enquanto Adilson Helena (União Brasil) teve 1.354 votos (42,46%).

Em Santana do Itararé (PR), a vitória foi da chapa de Zé Izac (PT) prefeito e Joaquim do Venerando (Progressistas), com 2.043 votos (54,32%), enquanto o segundo colocado Brunão Mota (PSD) teve 1.718 votos (45,68%).

Em Arroio do Sal (RS), Felipe Valim (MDB) será o prefeito, com Alemão do Mercado (PSDB) de vice, após receber 4.592 votos (62,96%), enquanto Valdir Cenci (PP) recebeu 2.701 votos (37,04%).

